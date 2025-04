'Padroeiro da internet' que curou brasileiro será canonizado este mês

Do UOL, em São Paulo

O italiano Carlo Acutis, que ficou conhecido como "padroeiro da internet", será canonizado em abril, no Vaticano.

O que aconteceu

Canonização será no dia 27 de abril, na Praça de São Pedro, no Vaticano. No dia acontece o Jubileu dos Adolescentes, celebração católica que ocorre a cada 25 anos.

O Vaticano atribui a ele pelo menos dois supostos milagres. O primeiro, que abriu caminho para a beatificação de Acutis, é a cura de uma doença pancreática em uma criança brasileira que havia tocado uma relíquia do italiano. O segundo, que permitirá a canonização, é a cura de uma jovem costa-riquenha que estava à beira da morte após um acidente de bicicleta.

Jovem italiano é chamado de 'padroeiro da internet'. Ele ficou conhecido por seu trabalho de evangelização online e pela criação de um site que catalogava milagres eucarísticos.

Acutis morreu em 2006. Carlo tinha apenas 15 anos e foi vítima de leucemia fulminante. Beatificado em outubro de 2020, ele será o primeiro santo "millennial" — geração nascida entre 1980 e 1995 — da Igreja Católica.

"Todos os homens nascem como originais, mas muitos morrem como fotocópias, não deixem que isso aconteça com vocês!", recomendou Carlo à sua geração. Esta citação foi incluída pelo papa Francisco em 2019 em um longo texto dirigido aos jovens, alertando-os contra os "gigantescos interesses econômicos" da internet onde se espalham "notícias falsas".

O corpo de Acutis é mantido em exposição em um esquife de vidro em Assis, na Itália. O jovem está trajado com jaqueta, calças jeans e tênis da Nike, em uma tentativa da Santa Sé de se conectar com as novas gerações.

O adolescente nasceu em Londres, em 3 de maio de 1991, mas cresceu em Milão, na Itália. Suas habilidades com a tecnologia eram consideradas excepcionais. Ele ficou conhecido como "padroeiro da internet", pois usava as redes sociais para evangelizar e tinha conhecimentos em ciências da computação.

Tapeçaria com retrato de Carlo Acutis pendurada na Basílica de São Francisco de Assis durante a cerimônia de beatificação Imagem: Reprodução/Vaticano

A cura de um menino de Campo Grande (MS) foi atribuída a Carlo Acutis. O garoto tinha uma rara doença congênita quando tinha dois anos. A família do garoto diz que ele foi curado após tocar em uma peça de roupa que teria o sangue do italiano, na paróquia São Sebastião — a peça de roupa foi levada pelo padre da paróquia.