Pausa em tarifas de Trump deixa CEOs confusos sobre o que acontecerá em 90 dias

Por Fedja Grulovic e Patricia Weiss e Jaspreet Singh

BELGRADO/FRANKFURT/LONDRES (Reuters) - A súbita reviravolta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em relação às tarifas de importação pouco contribuiu para aplacar preocupações das empresas com as consequências da guerra comercial e sua implementação caótica: aumento de custos, queda de pedidos e cadeias de suprimentos emperradas.

Em uma surpreendente reversão, o presidente disse na quarta-feira que reduzirá temporariamente as pesadas tarifas que acabara de impor a dezenas de países, embora também tenha aumentado a taxação para a China e mantido as tarifas de 25% cobradas sobre alumínio, aço e automóveis.

Empresas com cadeias de suprimentos complexas e diversificadas que abrangem vários países, da China à Alemanha, já estavam se esforçando para descobrir como seriam afetadas pelas tarifas e lidando com possíveis aumentos de preços para mitigar os riscos tarifários.

"Os desdobramentos relacionados às tarifas, seja dos EUA ou das contramedidas da UE e de outros países, são atualmente extremamente dinâmicos e voláteis", disse a varejista alemã Hugo Boss em um comunicado.

A Hugo Boss e outras empresas estão questionando o que acontecerá após a pausa de 90 dias, especialmente porque a taxa tarifária média efetiva dos EUA seria agora de aproximadamente 23% antes que as empresas americanas ajustem suas importações, disse o economista de Yale Ernie Tedeschi em uma postagem no X.

Esses cálculos complicados estão sendo feitos em um momento em que a confiança do consumidor está diminuindo e crescem as preocupações com uma recessão global.

"Os fluxos de comércio global são complexos e as (...) condições para o comércio internacional estão mudando rapidamente", disse a empresa química alemã BASF na quinta-feira.

A BASF disse que o impacto direto das tarifas dos EUA seria limitado devido à sua elevada proporção de produção local, mas acrescentou que era difícil estimar os efeitos de uma guerra comercial sobre a demanda por seus produtos.

A gigante da tecnologia Apple fretou voos de carga para transportar 600 toneladas de iPhones, ou até 1,5 milhão, da Índia para os EUA.

Analistas alertaram que os preços dos iPhones nos EUA poderão aumentar, dada a alta dependência da Apple em relação às importações da China, o principal centro de fabricação dos dispositivos, agora sujeito à maior taxa tarifária de Trump - 125%.

INCERTEZA CONSIDERÁVEL

"Uma pausa de 90 dias nas tarifas, embora seja considerada um alívio temporário, cria uma incerteza considerável para as empresas", disse Anita Wright, planejadora financeira credenciada da Bolton James.

Trump diz que quer trazer de volta a manufatura para os EUA, mas a constante mudança das políticas torna arriscado investir a longo prazo, especialmente em setores como o de energia verde.

"As tarifas de Trump estão freando os investimentos em energia verde, assim como em qualquer outra coisa, mas os efeitos podem ser particularmente agudos nessa categoria", disse Matthew Nordan, sócio geral da Azolla Ventures, uma empresa independente de capital de risco.

"A razão é que estamos falando de coisas físicas - infraestrutura industrial, coisas feitas de aço, projetos com longos prazos de entrega - em que as tarifas apresentam mais atrito do que para empresas de serviços ou software."

Algumas empresas, incluindo General Motors, Porsche e Mercedes-Benz, criaram estoques nos EUA para se antecipar às tarifas.

Mas a incerteza está diminuindo as perspectivas para o final deste ano, disseram os executivos do comércio. A fraca confiança do consumidor americano já está prejudicando os gastos com itens como tênis.

De acordo com uma pesquisa semanal de vendas da associação do setor Footwear Distributors and Retailers of America, nas onze semanas desde a posse de Trump, as vendas de calçados nas lojas caíram 9,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Entre os membros da associação estão a Nike, a Adidas, a Skechers e o Walmart.

Um porta-voz da Inter IKEA, que fabrica os produtos IKEA e os fornece aos franqueados em todo o mundo, disse que as tarifas tornam mais difícil manter os preços dos móveis domésticos acessíveis.

"É muito cedo para dizer em que nível as tarifas afetarão os preços de nossos produtos, mas estamos monitorando de perto a situação e continuaremos a avaliar como ela evolui", disse.

As perspectivas para a temporada de balanços, que começa para valer na próxima semana com relatórios de LVMH, ASML e L'Oreal, são cada vez mais sombrias.

A Volkswagen alertou na quarta-feira que os lucros do primeiro trimestre foram muito mais fracos do que o esperado.

Os cortes temporários de Trump oferecem pouco alívio às empresas de automóveis, aço e alumínio que ainda estão sujeitas às tarifas de 25% dos EUA.

A Testeral, da Sérvia, que fabrica produtos de alumínio e PVC para o setor de construção, pode ter que demitir funcionários se as tarifas continuarem em vigor, disse à Reuters a CEO Sanja Stanimirovic.

A empresa não pode aumentar facilmente os preços para cobrir o custo adicional porque está presa a contratos de longo prazo, disse ela. A empresa emprega cerca de 120 funcionários em tempo integral e 80 trabalhadores sazonais ou de meio período.

"Isso (as tarifas) representa um risco significativo para nossa empresa no momento", disse ela.