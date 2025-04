Estudante que matou jovens atropeladas na faixa de pedestres em SP é preso

O motorista que matou duas jovens atropeladas em uma avenida de São Caetano do Sul (SP), na noite de ontem, foi preso em flagrante por homicídio.

O que aconteceu

Brendo dos Santos Sampaio foi detido após prestar depoimento à Polícia Civil na manhã de hoje. A informação foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, que não detalhou se o homicídio foi tipificado como doloso (quando há intenção) ou culposo (quando não há intenção).

Prisão foi pedida após polícia identificar que o motorista dirigia em alta velocidade na via, que tem limite de 60 km/h. Vídeos de câmeras de segurança mostraram que Brendo dirigia em alta velocidade e que Isabela Priel Regis e Isabelli Helena de Lima Costa atravessavam na faixa de pedestres quando o semáforo estava prestes a fechar para os carros.

O estudante passa por audiência de custódia nesta tarde, informou a defesa dele ao UOL. O resultado da audiência, porém, ainda não foi divulgado. A reportagem buscou o TJSP para saber qual foi a decisão do juiz sobre o caso e aguarda retorno sobre o assunto.

"Fatalidade", diz defesa. Ao UOL, Francisco Ferreira, um dos advogados de Brendo, explicou que o estudante "acabou não observando as vítimas", que atravessaram o semáforo ainda quando ele estava fechado para elas. "Ele prestou socorro no mesmo momento, não se evadindo do local. E o teste para embriaguez deu negativo. Já que o cliente não faz uso de bebidas alcoólicas ou qualquer outro tipo de entorpecentes", disse o advogado.

Relembre o caso

Isabela Priel Regis e Isabelli Helena de Lima Costa atravessavam a rua na faixa de pedestre quando foram atingidas por um carro na avenida Goiás, em São Caetano do Sul. Uma câmera de segurança gravou o momento do acidente. Nas imagens, é possível ver que elas estão conversando e não percebem a aproximação de um carro em alta velocidade. O semáforo estava mudando de verde para amarelo na hora da colisão.

Elas morreram no local. Com o impacto, as jovens foram arremessadas a mais de 50 metros. A polícia ainda investiga se o motorista ultrapassou o limite da via, que é de 60 km/h.

Isabelli Helena de Lima Costa Isabela Priel Regis Imagem: Reprodução

Motorista é estudante de direito. Brendo dos Santos Sampaio, 26, tinha acabado de sair da aula na Universidade de São Caetano do Sul e permaneceu no local do acidente. O teste do bafômetro constatou que ele não estava bêbado e ele foi submetido a uma contraprova no IML.

Honda Civic ficou com a parte da frente destruída após atropelamento na Avenida Goiás, em São Caetano Imagem: Reprodução

Meninas saíram para comemorar o primeiro emprego. A mãe de Isabelli contou que a filha começaria como jovem aprendiz em um supermercado no próximo dia 14. "Elas eram muito amigas, inseparáveis. Estudaram o ensino médio juntas e morreram juntas. A Isabelli ia começar a trabalhar. Não deu tempo. Elas saíram para comemorar e estavam voltando para casa", afirmou Claudilene Helena de Lima.

Família diz que Isabela era "a parte mais alegre da família". "Ela tinha uma vida inteira pela frente. É um pedaço de mim que tiraram, a pessoa mais alegre da família, que mais radiava alegria", afirmou o pai dela, Marcos Antônio dos Santos Régis.

As testemunhas dizem que ele comentou que estava um pouco acima [da velocidade]. Não sabemos se ele se distraiu, se estava no celular. Ele passou como se não tivesse ninguém na frente.

Pai de Isabela, Marcos Antônio

Ele acabou com a nossa família. Como a gente vai viver sem ela lá? Eu não sou perita, mas do jeito que pegou, não tem como [não estar em alta velocidade]

Madrasta de Isabela, Shirley

Famílias relatam que foram procurados por advogados de atropelador. "Falaram que a família quer prestar apoio, que ele é estudante, que não é nada [de racha], que estava só voltando da faculdade".

Testemunha contou à polícia que viu Honda Civic correndo paralelamente com outro veículo, momentos antes do acidente. Nas redes sociais, moradores relataram que os rachas são comuns na avenida.