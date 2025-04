Vídeo flagra momento em que casa explode e telhado cai sobre bombeiro

A câmera corporal de um policial flagrou o momento em que uma casa explode e o telhado cai em cima de um bombeiro durante um incêndio nos EUA.

O que aconteceu

Fogo começou por volta das 8h da manhã (6h da manhã em Brasília). A polícia e os bombeiros da cidade de Christopher, no Illinois, foram acionados ao local. O caso aconteceu no dia 3 de abril, mas as imagens foram reveladas anteontem.

Durante o incêndio, houve uma explosão que derrubou o telhado da entrada da casa. Um bombeiro, que estava na varanda, ficou preso embaixo dos escombros.

Rapidamente, bombeiros, policiais e moradores correram para resgatá-lo. "Vamos lá! Vamos tirá-lo daqui!" Eles levantaram o telhado e o homem conseguiu sair de lá.

O bombeiro sofreu apenas ferimentos leves, segundo a emissora local FOX 8. A casa teve perda total após o incêndio.

Em uma publicação nas redes sociais, o Departamento de Polícia de Christopher elogiou a coragem dos envolvidos. "Agradecemos por ninguém ter sofrido ferimentos graves. Nossos pensamentos e orações estão com o bombeiro de Christopher para uma recuperação rápida e completa, e também com a família que perdeu sua casa durante essa tragédia."