10 itens que Gisele poderia comprar para a chegada do bebê sem gastar muito

Gisele Bündchen, 44, e o namorado, o professor de jiu-jistu Joaquim Valente, 35, estão esperando um bebê. É a primeira gestação da modelo após o término do casamento com o astro do futebol americano Tom Brady, com quem tem dois filhos. Se você também está esperando um bebê, mas não é milionária como Gisele, o Guia de Compras UOL preparou uma lista de itens que podem ajudar a economizar no enxoval.



Para o bebê, são produtos como roupinhas, fraldas e mordedor. Já para as mães, listamos itens como absorvente para seios e óleo para evitar estrias. Veja a relação completa a seguir:

É hipoalergênico, livre de corantes e parabenos

Tem PH fisiológico

É seguro para o recém-nascido, desde o primeiro dia de vida

Com ultra gel, que tem alto poder de absorção

Mantém a região dos seios mais limpa e seca

Possui formato anatômico

Promete até 12h de absorção

Cintura elástica para melhor ajuste

Barreiras antivazamento

Confeccionado com algodão

Fechamento com zíper do pé ao pescoço

Disponível em diferentes tamanhos e cores, que variam de preço

Almofada em formato de "U" para apoiar o braço e o bebê durante a amamentação

Capa removível com zíper para facilitar a lavagem (diversas opções de estampas)

É hipoalérgico e 100% algodão

Tem certificação do Inmetro

Emite um som suave ao chacoalhar o brinquedo

Pode ser usado também como móbile

Disponível nas cores amarelo, lilás e verde

Sem perfume

Promete prevenir estrias com ação hidratante

Aumenta a elasticidade e acalma a sensação de coceira

Deve ser aplicado de manhã e à noite no abdômen, quadris, coxas e seios

Recomendado para uso durante a gravidez e o pós-parto

Disponível nos tamanhos P, M e G

Peças de cores sortidas, enviadas de acordo com a disponibilidade do estoque

Inclui cinco calças, três pares de meias, quatro bodies, uma touca, um par de luvas e um par de meias

Possui quatro níveis de ajuste de sucção

Com capa de silicone que protege os seios

Simula a sucção natural do bebê sem causar dor ou incômodo à lactante

É bivolt

Kit possui mamadeiras de 125 ml, 260 ml e 330 ml com formatos ergonômicos

Válvula anticólica incorporada permite que o seu bebê controle o fluxo de leite

Fácil de usar e limpar

