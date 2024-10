Vítima de racismo nos gramados há anos, Vinicius Junior pode levar sua 1ª Bola de Ouro; brasileiros não ganham troféu desde 2007

A cerimônia de entrega do prêmio Bola de Ouro da revista France Football, para os melhores jogadores da temporada 2023/2024, acontece nesta segunda-feira (28). No masculino, Vinicius Junior é o único brasileiro na lista e o grande favorito a levar o prêmio. O atleta é conhecido também por sua luta antirracista nos gramados: em 2023, a lei Vinicius Jr. foi aprovada no Brasil para combater o racismo em eventos esportivos.

Em 21 de maio de 2023, Vinicius Junior foi alvo de racismo por parte de torcedores do Valencia no Estádio Mestalla, casa da equipe. A reação do atacante do Real Madrid, confrontando os responsáveis e criticando o fracasso do futebol espanhol em lidar com a questão - dizendo que "o racismo é normal em LALIGA", - provocou uma onda global de apoio ao jogador, e ele tem sido uma das principais vozes nessa luta. Este não foi o único momento que o brasileiro, que é um dos melhores jogadores do Campeonato Espanhol e do mundo na atualidade, enfrentou racismo dentro de um estádio. Como o próprio atleta disse: "não foi a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira".

Vinicius Junior concorre com outros 29 atletas, entre eles o britânico Jude Bellingham e o francês Kylian Mbappé, seus companheiros de Real Madrid, e o espanhol Rodri, do Manchester City.A cerimônia acontece no Teatro Châtelet, em Paris, a partir das 20h, hora local, 16h no horário de Brasília.

Se Vinicius Junior vencer, o Brasil volta a ter um jogador no posto de melhor do mundo após 17 anos. O último a conseguir este feito foi Kaká, em 2007, pelo Milan.

O atacante, de 24 anos, ganhou uma nova dimensão na última temporada no Real. Ele foi um dos responsáveis pela dobradinha do clube, que venceu o Campeonato Espanhol e a Liga dos Campeões, onde Vini marcou dois gols importantes contra o Bayern de Munique e outro contra o Borussia Dortmund, quando foi eleito o melhor jogador da competição.

Já na seleção brasileira, Vini impressionou menos. O Brasil foi eliminado nas quartas de final da Copa América. Mas o fraco desempenho não deve impedi-lo de ganhar a Bola de Ouro.

Ele sucederia Léo Messi, vencedor no ano passado do título de melhor jogador do mundo. Esta é também a primeira vez desde 2003 que nem Messi nem Ronaldo estão na lista de indicados, nem qualquer outro ex-vencedor do troféu, que premia o melhor jogador no período que vai de 1º de agosto de 2023 a 31 de julho de 2024. Os dois craques, que jogam respectivamente nos Estados Unidos e na Arábia Saudita, estão dando lugar aos jovens.

Rodri único concorrente de peso

O meio-campo Rodri, de 28 anos, peça central do sucesso do do Machester City na Premier League e seleção espanhola na Eurocopa, é o único verdadeiro concorrente do brasileiro. Mas com uma desvantagem: a eliminação do Manchester City nas quartas de final da Big Ears Cup.

Jude Bellingham, que perdeu na final do Eurocopa para a Espanha, também foi decisivo na temporada passada, mas em partidas menos importantes que Vinicius.

Aos 21 anos, ele ganhou o prêmio de melhor jovem do ano passado, o Troféu Kopa, que também será apresentado segunda-feira à noite no teatro Châtelet e deverá ser atribuído ao espanhol do FC Barcelona Lamine Yamal, de 17 anos.

Kylian Mbappé de 25 anos, único representante francês e semifinalista da Liga dos Campeões com o PSG, tem as melhores estatísticas dos indicados (52 gols em 59 partidas), mas seu fraco desempenho pela seleção francesa na Euro joga contra ele.

Feminino

Em sua sexta edição, o Bola de Ouro feminino tem duas brasileiras concorrendo: Gabi Portilho, do Corinthians, e Tarciane, do Houston Dash, dos Estados Unidos. Atual melhor do mundo, a espanhola Aitana Bonmatí é a favorita ao prêmio.

O pódio poderia ser integralmente do FC Barcelona, já que as jogadoras Alexia Putellas, que ganhou o prêmio em 2021 e em 2022, e Salma Paralluelo, são as duas outras concorrentes mais fortes ao troféu.

Está será a quarta vez seguida que o Barça ganha o prêmio, mostrando o peso do clube catalão no futebol feminino mundial.

(Com AFP)