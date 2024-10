Promessa do esqui italiano sofre grave acidente em treino

TRENTO, 28 OUT (ANSA) - A esquiadora Matilde Lorenzi, uma das principais promessas da Itália, sofreu um grave acidente nesta segunda-feira (28) durante os treinos nas encostas de Val Senales, no Alto Ádige.

A atleta de 20 anos, integrante da equipe júnior da seleção italiana, se acidentou durante uma descida na pista Gravand G1.

Segundo uma reconstrução inicial sobre o ocorrido, os esquis de Lorenzi se partiram e ela bateu violentamente com o rosto no chão.

Os treinadores presentes imediatamente foram resgatar a jovem esquiadora, que foi levada às pressas de helicóptero para um hospital em Bolzano.

Lorenzi conquistou um título nacional em sua categoria na temporada passada, além de ter vencido um torneio juvenil no super-G em Sarentino. No Mundial Júnior anterior, ela conseguiu um sexto lugar no downhill. (ANSA).

