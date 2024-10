Manchester United demite técnico Erik ten Hag

O Manchester United anunciou nesta segunda-feira (28) a demissão do técnico Erik ten Hag, após o mau desempenho no início da temporada do clube, que ocupa a 14ª colocação do Campeonato Inglês após nove rodadas.

"Erik ten Hag deixou o seu cargo como treinador da equipe principal masculina do Manchester United", anunciou o time em comunicado.

Os 'diabos vermelhos' caíram para a 14ª posição após sofrerem a sua quarta derrota na Premier League, na casa do West Ham (2 a 1) no último domingo (27).

"Erik ten Hag foi nomeado in abril de 2022 e levou o clube à conquista de dois títulos, vencendo a Copa da Liga Inglesa em 2023 e a Copa da Inglaterra em 2024. Somos gratos a Erik por tudo o que fez durante este tempo conosco e desejamos a ele o melhor no futuro", declarou a equipe inglesa em seu site oficial.

O Manchester United anunciou ainda que o ex-jogador holandês Ruud van Nistelrooy assumirá como técnico interino até a chegada de um novo treinador.

Ten Hag já estava em um cenário delicado mesmo antes da derrota do último domingo, após o clube ter registrado o pior início de uma temporada desde 1989/1990.

Questionado em diversas ocasiões nas últimas semanas, o técnico de 54 anos havia sido confirmado no cargo pelo coproprietário Jim Ratcliffe após a final da Copa da Inglaterra vencida sobre o rival Manchester City em maio.

