Boulos fez campanha equivocada, diz Safatle: 'Cabe à esquerda ser esquerda'

O filósofo Vladimir Safatle considerou que, ao fim das eleições municipais de 2024, ficou claro que a campanha de Guilherme Boulos (PSOL) para a Prefeitura de São Paulo foi "completamente equivocada" e que os desafios para a esquerda devem passar por uma ênfase nas pautas do campo. "Cabe à esquerda ser esquerda", disse Safatle ao UOL News desta terça-feira (28).

Para o filósofo, Boulos e o PSOL vão precisar discutir se os acenos para o centro fizeram sentido para o partido, que saiu sem nenhuma Prefeitura ao fim do ciclo eleitoral, e quais temas o campo precisa abraçar e defender —incluindo o "empreendedorismo" enquanto fonte de renda, discurso capitaneado por Pablo Marçal (PRTB) nessa disputa.

Acho que [a campanha] foi completamente equivocada. Completamente equivocada. Eu acho também que o PSOL precisa pensar muito a respeito do que está acontecendo. A gente passou de cinco prefeitos para zero.

Eu sou professor do Instituto de Psicologia também, da USP, e a gente faz pesquisas há anos sobre como o empreendedorismo é uma fonte brutal de sofrimento psíquico. Como você tem hoje no Brasil um país onde a situação do trabalho está completamente desregulada, e diga-se passagem, esses números aumentam exatamente quando a desregulação do trabalho atinge graus inacreditáveis: 13,5% da população brasileira está com transtornos depressivos, 9,7% está com transtornos de ansiedade. É uma fonte de sofrimento social. Isso não é um modelo possível

Nesses dois anos de governo, o governo Lula não tentou revogar a reforma trabalhista, nem tensionou isso politicamente. Ele não tentou apresentar um projeto para diminuição da jornada de trabalho, que é um tópico clássico da esquerda.

Então, a sociedade vê ativamente que a gente não tem uma alternativa, no sentido forte do termo. Ele acha que, no final das contas, a extrema-direita é muito mais realista, porque ela diz 'olha, a situação é essa, o sistema é esse, agora é cada um por si, quem sobreviver vai sobreviver'. O discurso pode ter milhões de furos, mas ele é coerente. O nosso não é. Esse é o problema, ao meu ver.

Vladimir Safatle

'Cabe à esquerda ser esquerda'

Na entrevista, Safatle lembrou da derrota de Marcelo Freixo (PT) a Cláudio Castro (PL) nas eleições ao governo do Rio de Janeiro em 2022, e como a flexibilização do discurso não atraiu "nenhum voto" para Freixo.

A mudança de discurso para fins eleitorais e de alianças políticas não faz com que o eleitor acredite no projeto, afirmou o filósofo.

Eu acho que o grande erro do Boulos foi não ter sido Guilherme Boulos. O eleitor não vai acreditar em você, por mais que você faça. A gente já teve a experiência do Freixo, no Rio de Janeiro. Foi a mesma coisa. O Freixo tentou ir para o centro. O que ele ganhou? Nada. A gente não ganhou um voto.

Entre outros erros brutais, [Boulos] fazer uma live com o Pablo Marçal, normalizando o Pablo Marçal, dando uma avenida para ele crescer posteriormente, e quando a gente teve, eu vi a pesquisa, 1% dos eleitores dele, mas com um preço impagável.

Não dá para você fingir o que você não é. Se você entrou na política dizendo 'olha, eu sou a favor de resolver o problema da moradia habitacional de qualquer forma, de um jeito ou de outro', [...] eu acho que ele tinha que aproveitar isso. Falar: 'Eu vou entrar e vou resolver esse problema, custe o que custar, vocês podem ter certeza. Se em três anos isso não estiver resolvido, vocês podem me tirar'. Ele foi falar a questão da moradia de rua no final, na última semana. Mais uma vez, eu insistiria no seguinte: só cabe à esquerda ser esquerda.

Vladimir Safatle

