Corpo de jovem levada por enxurrada em Campinas é achado; mortos vão a 5

Do UOL, em São Paulo

O corpo da jovem de 18 anos que foi gravada sendo arrastada por uma enxurrada em Campinas foi encontrado, informou a Defesa Civil de São Paulo neste domingo (27). Com isso, sobe para cinco o número de mortos pelas chuvas no estado.

O que aconteceu

A mulher foi achada no Rio Capivari, a cerca de 20 km do local do desaparecimento. Segundo o órgão estadual, a família reconheceu o corpo.

Em Itapeva, um muro de uma obra desabou e atingiu uma mulher na quinta-feira (24), por volta das 18h. Ela foi socorrida pelos bombeiros e encaminhada para a Santa Casa, mas não resistiu e morreu no hospital.

Já em Itapira, uma árvore caiu sobre um veículo e causou a morte de um homem, de 37 anos, na sexta-feira (25).

O corpo de uma mulher de 25 anos foi descoberto no final da tarde de sexta, em Jundiaí, após a água baixar. Ela estava em um carro que havia ficado submerso.

Também em Campinas, os bombeiros localizaram o corpo de um homem arrastado pela enxurrada. As buscas seguem para localizar um motoboy de 37 anos em Jandira.

Previsão para os próximos dias

A segunda-feira (28) na Grande São Paulo será predominantemente nublada, segundo previsão da agência Climatempo. A região metropolitana terá aberturas de sol em alguns pontos, o que causará a elevação gradual da temperatura. Na capital, a máxima não deve passar dos 23°C.

Já o interior paulista vai ficar mais abafado e com chance de pancadas de chuva forte e até temporais. A condição deve ocorrer principalmente à tarde, em Ribeirão Preto Pirassununga e São Carlos. Também está prevista chuva forte em Campinas, segundo a Climatempo.

A instabilidade que vem do interior pode provocar pancadas moderadas entre a tarde e à noite em São Paulo. Já o litoral paulista começa a semana com vento mais fresco, muita variação de nuvem e possibilidade de chuva fraca à moderada. Até pelo menos o meio desta semana, não há expectativa de chegada de nenhuma nova frente fria.