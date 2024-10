Vereador-prodígio Hingo Hammes (PP) é eleito prefeito de Petrópolis (RJ)

O vereador Hingo Hammes (PP) foi eleito prefeito de Petrópolis (RJ) neste domingo (27). Ele derrotou, no segundo turno das eleições municipais, o deputado estadual Yuri Moura (PSOL).

O que aconteceu

Com 80,65% das urnas apuradas, Hingo Hammes estava matematicamente eleito com 74,32% dos votos válidos.

Eleição quase foi decidida no primeiro turno. Hammes ficou a apenas 58 votos de vencer o pleito em 6 de outubro: teve 49,96% dos votos válidos, ou 78.734 no total. Moura teve 17,77% dos votos válidos, ou 28.001 no total.

O novo prefeito é apoiado pelo governador do Rio, Cláudio Castro (PL). Em julho, Castro subiu no palanque de Hammes na cidade.

Quem é Hingo Hammes?

O vereador Hingo Hammes, 46, é formado em Educação Física. Nascido em Petrópolis, Hammes tem especialização em gestão esportiva. Foi presidente da Liga Petropolitana de Desportos de 2014 a 2016 e secretário municipal de Esportes por dois anos, de 2017 a 2019.

O novo prefeito ocupou pela primeira vez uma cadeira na Câmara dos Vereadores de Petrópolis em 2019. Na eleição de 2016, ele havia ficado como suplente do seu então colega de partido Wanderley Taboada (PTB). Quando Taboada foi afastado judicialmente do mandato em meio a uma investigação de corrupção, Hammes passou a ocupar sua vaga.

Hammes ganhou poder na Câmara rapidamente. Logo após pegar a cadeira de Taboada, tornou-se o primeiro suplente a assumir um cargo na Mesa Diretora da Câmara. No mesmo ano, foi eleito presidente do Legislativo Municipal.

Em 2020, foi o quarto vereador mais votado para o exercício 2021/2024. Logo no primeiro ano de mandato, enquanto presidente da Câmara dos Vereadores, Hammes foi conduzido ao cargo de prefeito interino de Petrópolis após a vitória de Rubens Bomtempo (PDT) nas eleições municipais ter ficado sub judice devido a um processo de improbidade administrativa. Bomtempo assumiu, finalmente, 11 meses depois.

Petrópolis, a cidade imperial

Petrópolis, localizada na região Serrana do Rio de Janeiro, integra a lista de destinos turísticos mais procurados do estado. Com quase 280 mil habitantes, a chamada cidade imperial vem sofrendo com desastres naturais. Em 2021, 241 pessoas morreram em decorrência de enchentes e deslizamentos provocados por fortes chuvas.