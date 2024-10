Éder Mauro compartilha post que o chama de 'mal menor' para Belém

O candidato à prefeitura de Belém (PA) Delegado Éder Mauro (PL) compartilhou em seu perfil no Instagram uma publicação que o classificava como "mal menor" no segundo turno das eleições municipais.

O que aconteceu

Publicação original foi realizada no X, antigo Twitter. Na postagem, o usuário Pedro diz que a população só terá "noção do estrago depois que o clã sair do poder", em referência à família do governador Helder Barbalho. "O peruca não dura 2 mandatos, essa gente dura uma vida", completa.

Delegado Éder Mauro (PL) compartilha publicação que o chama de 'mal menor' para Belém Imagem: Reprodução

Mauro disputa a eleição com o deputado estadual Igor Normando (MDB). O emedebista tem o apoio dos Barbalhos e lidera a corrida eleitoral com 59% das intenções de voto, enquanto Mauro tem 34%, segundo a última pesquisa do instituto Real Time Big Data divulgada nesta sexta-feira (25).

Candidato bolsonarista. Mauro está no terceiro mandato como deputado federal e representa o "bolsonarismo raiz na Câmara". Em Brasília, é considerado um parlamentar truculento, que acumula brigas e tumultos nas comissões da Câmara.

Segunda vez que disputa à prefeitura de Belém. Mauro obteve 128.549 votos válidos nas eleições municipais de 2016 e não foi eleito. Desta vez, a campanha do deputado conta com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) e outros nomes do bolsonarismo.