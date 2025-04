Nomura vai comprar negócio de gestão de ativos públicos da Macquarie nos EUA e na Europa

A Nomura Corp. concordou em adquirir o negócio de gestão de ativos públicos da Macquarie nos EUA e na Europa por US$ 1,8 bilhão, como parte do foco estratégico da empresa japonesa no setor de gestão global de ativos.

De acordo com os termos do acordo, a Nomura comprará três empresas da Macquarie, localizadas em Delaware, Luxemburgo e Áustria, que possuem US$ 180 bilhões em ativos de clientes de varejo e institucionais, abrangendo ações, renda fixa e estratégias multi-ativos, informou o conglomerado financeiro japonês nesta terça-feira.

A transação está prevista para ser concluída até o final deste ano, dependendo das aprovações regulatórias.

Após a conclusão, espera-se que os ativos totais sob gestão da franquia de Gestão de Investimentos da Nomura aumentem para cerca de US$ 770 bilhões, com mais de 35% sendo geridos em nome de clientes fora do Japão.

"Esta aquisição estará alinhada com nossas ambições de crescimento global e diversificação para 2030, investindo em negócios estáveis e de alta margem", disse Kentaro Okuda, presidente e CEO do grupo Nomura.