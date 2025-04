Trump viajará em maio para Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes Unidos

O presidente americano, Donald Trump, visitará a Arábia Saudita, o Catar e os Emirados Árabes Unidos de 13 a 16 de maio, anunciou sua porta-voz, Karoline Leavitt, nesta terça-feira (22).

Esta será a segunda viagem internacional do presidente americano desde que foi empossado, em 20 de janeiro, após sua ida a Roma, onde participará, no próximo sábado, do funeral do papa Francisco no Vaticano.

Trump "viajará para Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes Unidos de 13 a 16 de maio", disse Leavitt durante uma coletiva de imprensa na Casa Branca, sem entrar em detalhes.

O chefe da diplomacia saudita viajou a Washington no começo do mês para estabelecer as bases para uma visita de Trump.

Em 2017, em seu primeiro mandato, o presidente republicano escolheu o reino ultraconservador, rico em petróleo, como o destino de sua primeira viagem.

O príncipe-herdeiro saudita, Mohamed bin Salman, prometeu, em janeiro, injetar US$ 600 bilhões (cerca de R$ 3,5 trilhões em cotação na época) em comércio e investimentos americanos.

A viagem foi anunciada em um momento de intensa atividade diplomática por parte de Washington, com diálogos com o Irã sobre o programa nuclear deste país.

Em 2018, Donald Trump retirou os Estados Unidos de um acordo nuclear histórico, assinado três anos antes e que atenuou as sanções contra o Irã em troca de a República Islâmica frear seu programa nuclear.

