Papa não via irmã doente cuidada por freiras há 12 anos

A única irmã viva do papa Francisco, María Elena Bergoglio, de 77 anos, não via o primogênito há mais de 12 anos, desde que Mario Jorge Bergoglio foi eleito para comandar a Igreja Católica. Com a saúde debilitada, Mariela, como é chamada por pessoas próximas, vive sob os cuidados de freiras em Buenos Aires, na capital argentina.

O que aconteceu

Mario Jorge Bergoglio e María Regina Sívori tiveram cinco filhos. Francisco era o mais velho e Mariela, a mais nova. Entre eles, vieram Oscar, Marta Regina e Alberto, todos falecidos.

A caçula era dona de casa, mãe de dois filhos e separada. Com a saúde debilitada, hoje é cuidada por freiras e vive em uma instituição religiosa na Grande Buenos Aires.

Francisco deixou a Argentina para o conclave, em fevereiro de 2013, após a renúncia de seu antecessor, o papa Bento XVI. Depois de eleito para liderar a Igreja Católica, nunca mais voltou ao seu país de origem.

María Elena chegou a renovar o passaporte para visitar o irmão no Vaticano. Ela, no entanto, foi impedida pelos médicos de viajar, segundo o jornal argentino La Nación.

Não queria que irmão fosse papa

A dona de casa disse que chegou a rezar para que seu irmão não fosse escolhido papa, pois queria tê-lo por perto. "Eu não queria que meu irmão partisse. Foi uma posição em que fui um pouquinho egoísta", contou em entrevista ao jornal argentino La Nacion.

O anúncio de que Francisco seria o novo papa foi feito às 20h14 (16h14 de Brasília) do dia 13 de março de 2013. Minutos depois, Mariela recebeu uma ligação o irmão, pedindo que ela não se preocupasse e que avisasse a família.

"Nós dois estávamos muito emocionados. Ele contou que as coisas aconteceram assim e não havia nada mais a fazer, a não ser aceitar. Ele parecia bem, não transmitia nenhuma preocupação, ao contrário, transmitia muita alegria."

María Elena Bergoglio, a irmã caçula do papa Francisco

Mesmo em meio aos compromissos, Francisco e Mariela se falavam uma vez por semana. "Ele sempre foi um irmão muito companheiro, muito presente para além das distâncias e seus compromissos com a Igreja. Nos falamos uma vez por semana, nos escrevemos cartas", disse Mariela.

À revista argentina Hola, María Elena previu que seu irmão transformaria a Igreja.

"Conhecendo-o, sinto que ele fará mudanças na Igreja. Não só porque ele é um homem de integridade, com um forte caráter e convicções admiráveis, mas porque ele terá o apoio de todos nós através das orações. Desde que me lembro, ouvia o Jorge nos pedindo para rezar por ele. Acho que é como ele pavimentou o seu caminho."

Morte do papa Francisco

Papa Francisco em aparição pública pela primeira vez após internação Imagem: Remo Casilli/Reuters

Vaticano confirmou a morte de Jorge Mario Bergoglio, 88, na manhã de hoje. Causa da morte ainda não foi informada, mas Francisco fez aparições públicas ao longo da semana, andando de Papamóvel e abençoando fiéis na manhã de ontem.

Ele estava em processo de recuperação de uma doença. O papa passou 37 dias internado em um hospital de Roma após um quadro de bronquite e pneumonia. Ao receber alta, ele foi orientado a repousar por dois meses.

Apesar da orientação, Francisco fez uma sequência de aparições públicas na Semana Santa. Além de saudar fiéis, ele recebeu o vice-presidente dos Estados Unidos e visitou um presídio de Roma.