Multiplan seguirá com revitalizações até 2026 e não descarta venda de participações

SÃO PAULO (Reuters) - A Multiplan pode vender participações se encontrar "boa oportunidade", mas não há desejo, nem necessidade, no momento para algum movimento parecido, afirmou nesta sexta-feira o presidente-executivo da operadora de shopping centers, Eduardo Peres.

"Eu posso abrir e vender alguma outra participação? Talvez, depende de preço, depende se vai mexer num ativo que a gente tem uma participação muito apertada", disse Peres em teleconferência de resultados da companhia, junto ao diretor financeiro, Armando D'Almeida Neto. A Multiplan divulgou seu balanço do terceiro trimestre na noite de quinta-feira.

"Se for uma boa oportunidade, a gente vai explorar. Se não for, não vamos fazer. Aqui não há nem o desejo, nem a obrigação, nem a necessidade de vender absolutamente nada", acrescentou Peres.

Os executivos também disseram que a Multiplan seguirá com revitalizações de shoppings no próximo ano e em parte de 2026, mas que serão mais pontuais e menos estruturais. Eles esperam um impulso em vendas nessas unidades em função das revitalizações.

"Acho que muito do que a gente está experimentando de resultado e crescimento vem daí (revitalizações)", afirmou o presidente, acrescentando que elas seguirão no máximo pelo próximo um ano e meio.

"É o caso de recuperar aquilo que a gente deixou de fazer durante a pandemia... A gente se viu obrigado a reformar muita coisa que ficou para trás", disse Peres.

D'Almeida Neto destacou que após esse período os investimentos em revitalizações devem retornar ao patamar "normalizado".

A Multiplan somou investimentos de 235 milhões de reais no terceiro trimestre, mais que o dobro do investido no mesmo período de 2023, com o aumento impulsionado principalmente pelas expansões de shoppings. O montante também foi direcionado a revitalizações em 13 shoppings, acrescentou a companhia em relatório de resultados na véspera.

A operadora de shopping centers apurou crescimento de 6,1% no lucro líquido entre julho e setembro na comparação com mesma etapa do ano passado, para 279,6 milhões de reais, resultado superior à média das estimativas de analistas consultados pela Lseg, de 264,6 milhões de reais.

Analistas do Itaú BBA classificaram o balanço como "neutro", com resultados em linha com o esperado, em um trimestre marcado por números operacionais sólidos, incluindo bom desempenho de vendas, menor nível de custos de ocupação e margens recordes.

CENÁRIO EM BH E NO RS

Os executivos ainda disseram que a companhia não deve concluir em 2024 as obras da primeira fase do empreendimento residencial Golden Lake, em Porto Alegre, conforme previsto, dada a catástrofe climática que atingiu o Estado do Rio Grande do Sul mais cedo este ano.

O final das obras do Lake Victoria, primeiro condomínio do Golden Lake, "provavelmente não vai acontecer no quarto trimestre como a gente imaginava", disse o diretor financeiro, citando as chuvas no RS, que atrasaram a entrega de materiais e dificultaram o acesso a mão de obra.

Até setembro deste ano, o empreendimento tinha 66% das 94 unidades vendidas. A segunda fase do projeto (Lake Eyre) teve seu pré-lançamento anunciado no mês passado e a construção deve começar em junho de 2025.

Em relação a Belo Horizonte, o presidente da Multiplan elogiou a praça e disse que há "oportunidades muito boas" para expandir o tamanho e trazer outras atividades ao BH Shopping e ao Pátio Savassi, na região.

Peres disse existir a possibilidade de "quase dobrar" o nível de Área Bruta Locável (ABL) da companhia na cidade.

"É um desafio porque tem uns shoppings ali que já estão... dentro de um terreno que já está bastante construído, mas que seguem e têm espaço ainda para crescer mais."

Por volta de 13h30 (horário de Brasília), as ações da Multiplan tinham variação negativa de 0,04%, após subirem cerca de 2% nos primeiros negócios do dia. O Ibovespa, indice referência do mercado acionário brasileiro, perdia 0,03%.

(Por Patricia Vilas Boas)