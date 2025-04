Gestora Janus Henderson aconselha investidor a reduzir exposição a ações com recessão no horizonte

Por Saeed Azhar

NOVA IORQUE (Reuters) - A gestora Janus Henderson, que administra US$379 bilhões em ativos, está aconselhando investidores a reduzirem suas participações em ações e comprar mais títulos soberanos com grau de investimento, já que as tarifas de importação ameaçam desacelerar o crescimento global, disse um gestor de fundos.

A Janus Henderson agora recomenda um portfólio de 55% de ações e 45% de títulos, em comparação com sua recomendação no início do ano de 62% de ações e 38% de títulos, disse Adam Hetts, chefe global de multiativos da Janus, à Reuters.

"Não achamos que este seja o ambiente em que os clientes queiram comprar na baixa ainda, porque ainda pode haver mais quedas", disse Hetts. Ele citou um cenário negativo de "referência de 10%, tarifas sobre automóveis, tarifas de retaliação agressivas e uma escalada no estilo de guerra comercial com a China e a Europa".

Seu cenário base é uma liquidação do mercado e a possibilidade de casos de baixa e recessão se instalarem.

O mercado de ações pode passar de uma liquidação desordenada para uma liquidação mais ordenada, porque o risco de recessão "é muito, muito maior" do que era algumas semanas atrás, acrescentou Hetts.

Os principais índices de Wall Street ampliaram as quedas nas negociações da tarde desta quinta-feira, com o índice de referência S&P 500 caindo mais de 5% em alguns momentos, enquanto os investidores se preocupavam com os danos econômicos das políticas tarifárias dos EUA.

A queda das ações reverteu a recuperação de quarta-feira, depois que o presidente Donald Trump declarou uma pausa tarifária de 90 dias para muitos países, mas aumentou a taxa sobre as importações da China para 125%.

"Passamos a ter uma posição inferior em ações nas carteiras", mais neutra em ativos dos EUA e ligeiramente inferior em investimentos internacionais, disse Hetts.

"Estamos caminhando para uma desaceleração global induzida por tarifas no curtíssimo prazo. Europa e China podem ter potencialmente mais desvantagens do que os EUA, mas, saindo disso, esse pode ser o caminho a seguir", afirmou.

Ele citou ainda o estímulo fiscal após as eleições na Alemanha, a possível resolução do conflito Ucrânia-Rússia e o estímulo fiscal chinês como fatores que podem ser catalisadores para recuperações na Europa e na China.

"Há esses potenciais catalisadores de alta na Europa, que era muito mais barata como ponto de partida do que os EUA, e então a China está comprometida com o estímulo fiscal e achamos que essa é uma história que se repetirá nos próximos trimestres", disse.

Por enquanto, os investidores devem alocar mais fundos em títulos soberanos de alta qualidade para preservar o capital, acrescentou Hetts.

"Quando buscamos reduzir riscos... estamos olhando para títulos soberanos com grau de investimento, e menos para crédito, porque também estamos vendo volatilidade no crédito", pontuou.

(Reportagem de Saeed Azhar)