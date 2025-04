Alvo de operação da PF em Sorocaba é sócio do pastor Valdemiro

Alvo de operação da Polícia Federal em Sorocaba hoje, o bispo Josivaldo Batista é sócio do pastor Valdemiro, da Igreja Mundial do Poder de Deus, em uma empresa de comunicação, de acordo com dados disponibilizados pela Receita Federal.

O que aconteceu

W S Comunicações existe desde 2009. Com sede no bairro do Brás, na região central de São Paulo, empresa tem registro ativo na Receita e licença para atuar com atividades de rádio. Valdemiro aparece como sócio-administrador e Josivaldo como sócio —ao lado de Francileia de Oliveira, mulher de Valdemiro.

Processos revelam que Josivaldo manteve vínculo com igreja de Valdemiro até, pelo menos, 2016. O UOL localizou cinco ações abertas no estado de São Paulo a partir de 2013 na qual o hoje bispo aparece como representante da Mundial. Quatro delas estão ligadas a atrasos de aluguel e outros problemas com imóveis.

Igreja de Valdemiro vive crise e dá calotes, enquanto pastor acumula patrimônio. Uma reportagem publicada pelo UOL em junho do ano passado mostrou que a denominação ligada ao pastor tinha, à época, 686 ações de cobrança apenas no estado de São Paulo —enquanto ele acumulava imóveis e outros bens. O UOL não conseguiu contato hoje com o pastor Valdomiro.

Josivaldo é cunhado de prefeito de Sorocaba, que foi alvo da operação. De acordo com a Polícia Federal, Rodrigo Manga (Republicanos) é suspeito de integrar um grupo suspeito de desviar recursos públicos no município, que fica a 95 km da capital paulista. Ele questiona a operação da PF, que diz acontecer em "um momento de grande projeção da cidade e do nome do prefeito". A investigação, porém, começou em 2022.

Endereço ligado a de Josivaldo foi alvo de buscas

A PF encontrou R$ 863,5 mil em espécie em um endereço ligado ao bispo Josivaldo e sua esposa. O bispo é casado com a pastora Simone de Souza, que é irmã da mulher de Manga. A igreja Templo da Glória e Renovo, comandada pelo casal, também foi alvo de buscas.

PF também fez buscas na residência do casal. Não foi informado em qual dos endereços o dinheiro, que estava em uma caixa dentro de um carro, foi apreendido. Segundo a polícia, havia havia notas de R$ 2, R$ 5, R$ 10, R$ 20, R$ 50 e R$ 100.

A Templo da Glória e Renovo tem unidades no Brás, na região central de São Paulo, e em Santo Amaro, na zona sul da cidade. O site da instituição apresenta Josivaldo, 52, como um dos fundadores e evangélico desde 1990. Nascido no Recife (PE), ele serviu à Aeronáutica, escreveu livros, gravou discos e se casou com Simone no ano 2000. A reportagem procurou a igreja para tentar ouvir o pastor, mas não conseguiu contato,

Operação envolveu cumprimento de 28 mandados de busca e apreensão em 12 cidades. Dos municípios, só Vitória da Conquista (BA) não fica no estado de São Paulo.