Atvos investe mais de R$ 70 mi em fábrica em parceria com startup japonesa

São Paulo, 10 - A Atvos firmou parceria com a startup japonesa Tsubame BHB para desenvolver uma fábrica de amônia aquosa verde em Mineiros (GO), ao lado da Unidade Morro Vermelho, onde hoje já produz etanol. Com investimento previsto acima de R$ 70 milhões, a planta terá capacidade para produzir 20 mil toneladas por ano e deve entrar em operação em 2027.De acordo com a Atvos, a tecnologia da Tsubame BHB possibilita um processo seguro e sustentável de produção da amônia verde, a partir da combinação de hidrogênio verde e nitrogênio capturado do ar. "O Brasil tem grande potencial para se tornar um dos principais produtores de hidrogênio verde, aproveitando seus abundantes recursos de energia renovável", declarou o CEO da Tsubame BHB, Koji Nakamura.A iniciativa marca um avanço na estratégia da Atvos de reduzir sua pegada de carbono. O fertilizante verde, que será aplicado nas áreas agrícolas das unidades Morro Vermelho (GO) e Alto Taquari (MT), substituirá os fertilizantes nitrogenados de origem fóssil. "A estimativa é de que a empresa evite a emissão de cerca de 11 mil toneladas de CO2 por ano", informou a companhia em comunicado.Além da UMV, a Atvos possui outras duas unidades agroindustriais em Goiás, localizadas nos municípios de Perolândia e Caçu. Juntas, elas geram mais de 2,8 mil empregos diretos no estado e têm capacidade de moagem de 11 milhões de toneladas de cana-de-açúcar por ano, além de produzir até 1 bilhão de litros de etanol e cogeração de 1,3 mil GWh de energia limpa.