52% dos brasileiros pretendem comprar ovos de Páscoa este ano, diz pesquisa

Uma pesquisa mostra que 52% dos brasileiros pretendem comprar ovos de Páscoa em 2025. Entre os que vão evitar esse tipo de produto, 46% planejam adquirir chocolates em outros formatos, como bombons e barras. Levantamento foi feito pela Nexus.

O que aconteceu

52% dos entrevistados pretendem comprar ovos de Páscoa neste ano. A conclusão do estudo mostra que, mesmo com os altos preços, o ovo ainda é um dos produtos mais buscados no período. Em média, os consumidores pretendem adquirir três unidades. A maioria está disposta a gastar até R$ 50 por ovo, mas a média geral de gasto por unidade ficou em R$ 59.

Público infantil lidera a lista de presenteados, com 61% das menções, seguido por familiares (30%) e cônjuges (19%). Para quem não pretende comprar ovos, bombons (55%) e barras (53%) aparecem como substitutos.

74% dos entrevistados aceitariam trocar o ovo por outro tipo de chocolate se o preço estiver alto. Ainda conforme o levantamento, 36% dos que não pretendem comprar chocolate citam os preços como principal motivo. A pesquisa ainda ouviu aqueles que não costumam comprar ovos de Páscoa, que somam 43% dos entrevistados —percentual influenciado principalmente por quem tem menor renda.

Pesquisa da Nexus foi realizada presencialmente entre os dias 27 e 31 de março. Foram ouvidas 2 mil pessoas com 18 anos ou mais nas 27 unidades da federação. A amostra foi controlada por sexo, idade, região e participação na força de trabalho, com margem de erro de 2 pontos percentuais e 95% de confiança.