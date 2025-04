'Escandaloso', diz vereador que fez denúncia contra prefeito de Sorocaba

O vereador de Sorocaba Raul Marcelo (Psol), responsável pela denúncia sobre o desvio de verbas da Saúde, e que teve como alvo o prefeito Rodrigo Manga (Republicanos), disse hoje que o esquema montado no município foi "milionário", "escandaloso" e uma "verdadeira tramoia". As declarações do parlamentar foram feitas durante entrevista ao UOL News, do Canal UOL.

O que se apura aqui é um desvio de R$ 62 milhões da Saúde. Essa entidade de Niterói [que passou a ser responsável pela gerência da UPA investigada] não pagava a faxina, a segurança nem os profissionais da unidade. Tudo era superfaturado. O que se apura aqui é a participação de agentes políticos, uma verdadeira tramoia, um negócio escandaloso que aconteceu aqui na nossa cidade. Raul Marcelo, vereador de Sorocaba (SP)

Rodrigo Manga, conhecido como "prefeito tiktoker", é suspeito de receber propina decorrente de um contrato da área de saúde do município, localizado a 90 km da capital paulista. As investigações apontam que Manga teria recebido propina por meio de transações imobiliárias e depósitos em espécie a operadores financeiros.

Ao Canal UOL, o vereador Raul Marcelo disse que começou a receber, em 2021, as primeiras denúncias de irregularidades na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Éden. Na época, a unidade era gerida pela Aceni (Instituto de Atenção à Saúde e Educação), do Rio de Janeiro, que assumiu a administração no lugar do BOS (Banco de Olhos), uma entidade com sede em Sorocaba.

Essa UPA era gerida por uma unidade de Sorocaba, chamada 'Banco de Olhos'. Eles tiraram essa unidade e chamaram, por e-mail, uma entidade de Niterói [RJ]. Fizeram um contrato de emergência, quando nem precisava. Eu comecei a receber as denúncias em 2021. Foi aí que fizemos a reclamação ao Tribunal de Contas, que julgou o contrato irregular.

A partir desse julgamento, eu entrei no Ministério Público Federal, porque é uma unidade federal e recebe recursos federais, apesar da unidade da saúde ser sob gestão municipal. O MPF instaurou inquérito e chegamos a esse momento agora. Raul Marcelo, vereadora de Sorocaba (SP)

A casa de Manga e a sede da Prefeitura de Sorocaba sofreram buscas da PF nesta quinta-feira (10). Os agentes também foram à Secretaria da Saúde e ao diretório municipal do Republicanos.

Ao todo, são 28 mandados de busca e apreensão em outras 12 cidades (Araçoiaba da Serra, Votorantim, Itu, São Bernardo do Campo, São Paulo, Santo André, São Caetano do Sul, Santos, Socorro, Santa Cruz do Rio Pardo e Osasco, todas em SP, e Vitória da Conquista-BA).

É curioso porque a Operação da Polícia Federal se chama 'Copia e Cola', porque eles fizeram isso em vários municípios. Ou seja, sob o guarda-chuva da emergência, os prefeitos foram tirando de entidades sérias e até tirando da administração direta em unidades de saúde e foram entregando para entidades como a Aceni e muitas outras. São grupos criminosos que se travestem de organizações sociais para pegar [dinheiro] do estado brasileiro. Raul Marcelo, vereadora de Sorocaba (SP)

Vereador: Prefeito suspeito de corrupção mente ao falar sobre Lula

Ainda durante o UOL News, o vereador acusou o prefeito de mentir ao afirmar, por meio de vídeo nas redes sociais, que o presidente Lula (PT) mandou a Polícia Federal na casa dele.

O prefeito soltou um vídeo agora nas redes sociais, de bermudão e ao lado da viatura policial, dizendo que foi o Lula que mandou a Polícia Federal na casa dele. É uma coisa tão absurda, porque a investigação começou durante o Governo Bolsonaro, em 2022.

Esse cidadão mente, com uma desfaçatez. Eu, inclusive, encaminhei agora o pedido de prisão preventiva à Polícia Federal, porque esse cidadão está perturbando a ordem pública e contribuindo para bagunçar toda a investigação da polícia. Raul Marcelo, vereadora de Sorocaba (SP)

Sâmia: Glauber Braga pode ficar meses acampado se comparado ao caso Brazão

No UOL News, a deputada Sâmia Bomfim (Psol-SP) afirmou que o marido, o deputado federal Glauber Braga (Psol-RJ). pode ficar meses acampado nas instalações do Congresso Nacional.

Se a gente considerar o que aconteceu com Chiquinho Brazão [acusado de ser o mandante do assassinato de Marielle Franco], o prazo pode ser infinito. Ele [Glauber Braga] pode ficar meses, anos. Mas algo me diz que não vão ter a mesma calma com o Glauber. Eles devem acelerar o processo de algum modo. As nossas chances são poucas no Congresso. A gente sabe disso. Sâmia Bomfim, deputada e mulher de Glauber Braga

Braga anunciou ontem que fará greve de fome e ficará acampado após avançar o relatório que defendeu sua perda de mandato. Foram 13 votos pela cassação e cinco contra. Não houve abstenções. Ele disse que não vai se alimentar até o final do processo e vai permanecer nas dependências da Câmara.

O processo foi movido por quebra de decoro parlamentar. Segundo o partido Novo, autor da representação, Braga feriu o decoro ao expulsar das dependências da Câmara, aos chutes, um integrante do MBL (Movimento Brasil Livre) em abril de 2024.

Assista ao comentário no vídeo abaixo:

Maierovitch: Há exageros em empréstimos de aviões da FAB a ministros do STF

Há exageros (e abundantes!) em empréstimos de aeronaves da FAB (Força Aérea Brasileira) a ministros do STF (Supremo Tribunal Federal), avaliou o jurista e colunista Wálter Maierovitch durante o UOL News.

As aeronaves neste caso são do Poder Executivo Federal. Cabe o exame? Cabe, sim. Pode essa cortesia ser negada? Sim, pode ser negada. Então há 'modus in rebus' [há medida nas coisas]. Mas têm, evidentemente, os exageros que são abundantes. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

Segundo o jornal Folha de S.Paulo, o governo Lula (PT) passou a emprestar ao STF aeronaves da FAB, desde 2023, para viagens dos ministros da corte. Os nomes dos passageiros desses voos não são divulgados, e parte da lista é mantida sob sigilo pelo período de cinco anos.

No início de abril, o ministro Alexandre de Moraes usou uma aeronave da FAB para viajar de Brasília a São Paulo, um dia antes de ser flagrado acompanhando o jogo entre Corinthians e Palmeiras, válido pela final do Campeonato Paulista, em Itaquera. Na ocasião, o ministro alegou questão de segurança.

