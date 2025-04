Osso maxilar em Taiwan mostra alcance geográfico de enigmáticos humanos arcaicos

Por Will Dunham

(Reuters) - A análise molecular determinou que uma mandíbula recuperada na costa de Taiwan era de um hominídeo de Denisova, mostrando que essa enigmática linhagem de humanos arcaicos já habitou uma vasta extensão no leste da Eurásia em ambientes que variavam de frios e áridos a quentes e úmidos.

Os cientistas não conseguiram extrair o DNA do fóssil -- parte da mandíbula inferior, com cinco dentes anexados -- mas identificaram duas variantes de proteína presentes nos restos mortais específicas dos denisovanos, e não de neandertais ou da nossa espécie Homo sapiens, com base em fósseis estudados anteriormente.

Fragmentos de proteína no esmalte dentário do fóssil foram relacionados ao cromossomo Y, mostrando que o indivíduo era do sexo masculino.

Determinar a idade do fóssil tem se revelado difícil -- os pesquisadores não puderam usar métodos tradicionais de datação. Eles estimam que ele tenha de 10.000 a 70.000 anos ou de 130.000 a 190.000 anos, com base nos fósseis de animais associados à sua descoberta. Isso significa que há uma chance de ser o fóssil mais jovem conhecido de um indivíduo denisovano.

A mandíbula, junto com outros fósseis de animais, foi recuperada do fundo do mar por meio de dragagem durante operações de pesca comercial no Canal Penghu, que um dia já foi terra firme. Acabou indo parar em uma loja de antiguidades taiwanesa, onde foi comprada em 2008 e posteriormente doada a um museu.

A existência dos denisovanos era desconhecida até que, em 2010, pesquisadores anunciaram a descoberta de seus restos mortais na caverna Denisova, na Sibéria, com evidências genéticas mostrando que eles eram um grupo irmão dos neandertais, extintos humanos arcaicos de constituição robusta que habitavam partes da Eurásia. Ambos tiveram interações significativas com o Homo sapiens, incluindo cruzamentos, antes de desaparecerem logo em seguida por razões não totalmente compreendidas.

Com base na genética, os cientistas determinaram que os denisovanos divergiram dos neandertais há cerca de 400.000 anos. Ainda não se sabe quando os denisovanos desapareceram.

Os denisovanos são conhecidos apenas por restos de ossos e dentes, sem nada que se aproxime de um esqueleto completo descoberto até o momento. Isso significa que qualquer fóssil recém-identificado é importante para aumentar o conhecimento sobre a aparência e o local onde viviam.

"Só podemos estimar o formato de suas mandíbulas e dentes com base nos resultados deste estudo, mas pelo menos a mandíbula dos indivíduos de Denisova do sexo masculino era muito robusta e seus dentes da bochecha eram grandes em comparação com os Neandertais e Homo sapiens", disse o antropólogo biológico Takumi Tsutaya da Graduate University for Advanced Studies (Sokendai), no Japão, principal autor do estudo publicado nesta quinta-feira na revista Science.

Fósseis confirmados de hominídeos de Denisova já foram identificados em três lugares -- os restos mortais do Canal Penghu, dentes e um pequeno fragmento de osso de dedo da caverna Denisova, na Rússia, e uma mandíbula e um fragmento de costela da caverna Baishiya Karst, no Planalto Tibetano, na província chinesa de Gansu. Acredita-se também que um molar da caverna Cobra, no Laos, seja de um denisovano, com base em seu formato.

Isso mostra não apenas que os denisovanos habitaram grandes áreas da Eurásia -- a distância da caverna Denisova até o Canal Penghu é de cerca de 4.500 km -- mas que eles o fizeram em ambientes muito diferentes. Esses ambientes variavam entre as frias montanhas siberianas, as altas elevações do Planalto Tibetano, o calor do Laos e a costa subtropical de Taiwan.

"Os denisovanos devem, portanto, ter sido capazes de se adaptar a uma ampla gama de tipos de habitat", disse o antropólogo molecular e coautor do estudo Frido Welker, da Universidade de Copenhague.

O fóssil mais jovem conhecido dos denisovanos, determinado por métodos de datação científica, é o fragmento de costela da caverna Baishiya Karst, com cerca de 40.000 anos de idade. Isso coincide aproximadamente com a data dos restos mortais mais jovens conhecidos do Neandertal. Nossa espécie saiu da África e entrou em regiões habitadas por Neandertais e Denisovanos, sendo que ambos os grupos foram extintos pouco tempo depois.

"Temos tão poucas informações arqueológicas e fósseis sobre os denisovanos que só podemos especular sobre o motivo de seu desaparecimento", disse Welker. "Um legado duradouro, no entanto, é que algumas populações humanas no leste e sudeste da Ásia carregam alguns ancestrais denisovanos em seus genomas atualmente."

(Reportagem de Will Dunham em Washington)