Funcionário de supermercado viraliza após se indignar com aumento de R$ 3

Um funcionário de uma rede de supermercados nos Estados Unidos viralizou nas redes sociais após compartilhar o valor do aumento salarial que recebeu após um ano de serviço: US$ 0,50 (R$ 2,95 na cotação atual).

O que aconteceu

No vídeo, o trabalhador aparece cumprindo suas funções na empresa. Identificado como Ace (@_motionace, no TikTok), o funcionário do supermercado publicou o conteúdo na última quinta-feira (3) e já ultrapassa 62 mil visualizações e 9 mil curtidas.

Ele afirma, em tom de indignação, que seu reajuste foi de apenas US$ 0,50. Ace, porém, não especifica se o valor se refere ao pagamento por hora trabalhada, prática comum nos Estados Unidos.

Já estamos recebendo trocados. Estamos recebendo trocados soltos. Estamos recebendo [moedas] que você encontra embaixo do seu carro. Tipo, meu Deus, 10 centavos Ace, em vídeo no TikTok

Colega pediu demissão após receber um aumento ainda menor. Ace relatou o caso de outra funcionária e sugeriu estar com vontade de seguir o mesmo caminho. "Garota, estou bem atrás de você. De fato, aqui vou eu [sic]. LinkedIn, aqui vou eu", afirmou.

TikToker pede que seguidores relatem experiências semelhantes. Nos comentários, muitos internautas expressaram apoio e compartilharam suas próprias frustrações com reajustes irrisórios em seus locais de trabalho.

"Vocês têm US$ 0,50? O meu foi US$ 0,10", comentou um usuário. Outro relatou: "O meu custou apenas US$ 0,45 centavos?", disse outra. "Eles disseram que tive um ótimo desempenho e sempre faço meu trabalho e decidiram me dar 10 centavos", contou mais uma seguidora. "Recebi um aumento de 14 centavos", dizia um quarto comentário.