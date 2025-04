Novartis planeja expansão de US$ 23 bilhões nos EUA

A empresa farmacêutica Novartis disse que planeja expandir fabricação, pesquisa e desenvolvimento nos EUA, com um investimento total de US$ 23 bilhões nos próximos cinco anos.

A empresa afirmou que está planejando aumentar sua atividade de P&D com um novo centro de pesquisa de US$ 1,1 bilhão em San Diego, seu segundo no país.

O novo complexo deve ser inaugurado entre 2028 e 2029.

A Novartis também pretende construir quatro novas instalações de fabricação, incluindo três que produzirão substâncias medicamentosas biológicas, produtos farmacêuticos, montagem de dispositivos e embalagens. A outra instalação produzirá substâncias químicas para medicamentos, formas de dosagem de sólidos orais e embalagens.

A nova capacidade de fabricação permitirá a produção de 100% de seus principais medicamentos de ponta a ponta nos EUA, de acordo com a empresa. Fonte: Dow Jones Newswires.