Drone usado nas enchentes do RS faz busca por desaparecida em Campinas

Do UOL, São Paulo

A Defesa Civil de Campinas recorreu ao drone usado nas enchentes do Rio Grande do Sul para fazer a busca de jovem que desapareceu na cidade após as chuvas que atingiram o estado de São Paulo na noite desta quinta-feira (24).

O que aconteceu

Dois drones passaram a ser empregados nesta sexta (25). Esses mesmo equipamentos foram utilizados durante os alagamentos no estado gaúcho em abril deste ano.

A prefeitura da cidade explicou ao UOL que os drones são mais efetivos na operação. Em comparação a helicópteros, eles apresentam melhor custo financeiro e não exigem uma estrutura complexa de pouso e decolagem.

Mapeamento também pode ser feito mais detalhadamente. Ainda segundo a direção da cidade, o drone consegue sobrevoar uma área a poucos centímetros do solo, fazendo uma vistoria embaixo de pontes e outras estruturas.

Duas pessoas, arrastadas pela água, estavam desaparecidas. O corpo de Samuel da Silva Oliveira Marques, de 22 anos, foi encontrado no início da tarde desta sexta-feira (25). A segunda vítima, uma jovem de 18 anos que estava na av. Sylvio Môro, na Vila Industrial, segue desaparecida.

Defesa Civil disse que buscas só se encerrarão quando a outra jovem for encontrada. De acordo com o coordenador regional Sidnei Furtado, a expectativa é de ação tenha êxito até a tarde de hoje ou no máximo amanhã.

Três mortos e dois desaparecidos em SP

Além do morador de Campinas, outras duas pessoas morreram no estado de SP. Em Itapeva, um muro de uma obra desabou e atingiu uma mulher na quinta-feira (24), por volta das 18h. Em Itapira, uma árvore caiu sobre um veículo e causou a morte de um homem, de 37 anos, nesta sexta-feira (25).

Dois ainda estão desaparecidos. Além da jovem de Campinas, agentes procuram um motoboy de 37 anos que caiu em um córrego perto da divisa dos municípios de Itapevi e Jandira.