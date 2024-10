Quando vai ser a sabatina de Marçal com Boulos? Veja dia e horário

Pablo Marçal (PRTB) anunciou que fará uma entrevista com os candidatos à Prefeitura de São Paulo nesta sexta-feira, a partir de 12h. Guilherme Boulos (PSOL) confirmou presença, enquanto Ricardo Nunes (MDB) afirmou a jornalistas que a chance de comparecer seria "zero".

O "ex-coach" ficou em terceiro lugar no primeiro turno, logo atrás dos adversários que decidem o segundo turno neste domingo. Marçal teve mais de 1,7 milhão de votos, que são disputados por ambos os candidatos.

O que aconteceu

A "entrevista de emprego", como o encontro tem sido classificado por Marçal, deve contar com a presença do psolista. Por outro lado, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) deve ser ausência.

Guilherme Boulos havia comentado na última quarta na postagem do "desafio" que toparia a conversa, marcando o atual prefeito para ir ao encontro também. Até a publicação do texto o psolista ainda não confirmou o horário das 12h desta sexta apontado por Marçal - no horário, o deputado tem feito campanhas na rua e debatido com a população na reta final da campanha.

Em vídeo nas redes sociais, Marçal disse que enviou mensagem para Nunes pedindo sua participação. Na noite desta sexta-feira (25), o deputado federal e o atual prefeito vão participar do debate da TV Globo, o último da campanha neste segundo turno.

Vai ser com muito respeito, não vou focar em passado. Vou fazer perguntas técnicas, que é o que o povo quer saber.

Pablo Marçal, em vídeo publicado no Instagram

No primeiro turno, Ricardo Nunes recebeu 29,48% dos votos, Guilherme Boulos, 29,07%, e Pablo Marçal, 28,14%. O vencedor do pleito municipal será conhecido neste domingo (27) à noite.

Em nova postagem, Marçal afirmou que a "entrevista" será transmitida pelo YouTube. Antes, havia apontado que o evento seria transmitido nas redes sociais.

Sabatina de Marçal com Boulos (Nunes foi convidado, mas declinou)