Máquina de café da Porsche esgota em 8h mesmo custando R$ 40 mil

A Porsche anunciou o lançamento de máquinas de café expresso de edição limitada em colaboração com a empresa La Marzocco. Com detalhes exclusivos da marca alemã, as máquinas partem de US$ 6.555 (cerca de R$ 38 mil) - com um dos dois modelos oferecidos tendo vendas esgotadas em oito horas após seu anúncio.

O que aconteceu

A montadora alemã lançou duas máquinas em edição limitada: a Porsche x La Marzocco Linea Micra na cor Slate Grey por US$ 6.555 (R$ 38 mil) e a edição Martini Racing por US$ 6.949 (R$ 40 mil).

O preço era alto, mas todas as unidades disponíveis da coleção Martini Racing - inspirada no 911 Carrera RSR - se esgotaram em apenas oito horas. A máquina tem como base a Linea Micra da La Marzocco - que custa US$ 3.900 (R$ 23 mil).

Imagem: Divulgação

A máquina possui caldeira dupla com estabilidade de temperatura de nível profissional e um cabeçote de grupo integrado. A versão possui capacidade para um litro. É possível controlar a máquina remotamente pelo aplicativo La Marzocco Home.

Nos detalhes, os botões giratórios são derivados do seletor de modo de direção dos Porsches modernos, o visor de pressão imita um conta-giros e a bandeja é uma grade "inspirada no Porsche GT3 Touring".

A Porsche e a La Marzocco também lançaram um moedor de café expresso por US$ 1.840 (R$ 11 mil) e dois conjuntos de xícaras e pires de café expresso, com preços em US$ 90 (R$ 514) e US$ 99 (R$ 566).

