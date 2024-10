Testei bastão da Sallve que 'suga' mesmo a oleosidade do rosto em segundos

Minha pele é mista, com oleosidade acentuada na zona T (testa, nariz e queixo). Com o tempo aprendi a importância de manter a pele hidratada e usar produtos com textura mais leve— eu prefiro gel. Contudo, nunca tinha sentido um resultado tão imediato de um produto quanto o que consegui com o bastão antioleosidade da Sallve.

E juro que não é propaganda aqui. Tenho usado há uns dois meses e ele nunca mais saiu da minha mochila. O bastão não é perfeito, não faz mágica, mas com certeza consegue deixar meu rosto mais tempo sem os efeitos da oleosidade ao longo do dia.

O que mais gostei

Efeito imediato. A velocidade com que o produto absorve a oleosidade da pele, deixando-a sequinha, macia e sem brilho excessivo me surpreendeu bastante. Você passa e, em segundos, já começa a sentir seus efeitos. No final, o rosto fica com um acabamento matificante.

De acordo com a Sallve, isso é possível graças aos componentes da fómula, como a sílica, que se "deposita" na pele e "suga essa oleosidade", reduzindo os poros dilatados.

Praticidade. O formato bastão permite que o produto deslize na pele de um jeito bem fluido e gostoso. Ele permite também que seja facilmente aplicado em cantinhos, como do nariz.

Ele é pequeno e leve, sendo possível levar para qualquer lugar e reaplicar sempre que sentir necessidade. Não existe um limite de uso, nem é preciso exaguar o rosto.

Componentes hidratantes. A Sallve destaca que o bastão antioleosidade contém a niacinamida, composto conhecido por hidratar, melhorar a aparência dos poros e combater linhas de expressão. E realmente eu senti minha pele mais hidratada. Quando o bastão "suga" o excesso de brilho, a pele não fica repuxando, como é comum sentir ao usar alguns sabonetes antioleosidade.

Rende bem. Uso o meu quase diariamente há dois meses e ele ainda não acabou.

Cheiro suave. Como tenho muita sensibilidade a cheiros (podem causar fortes dores de cabeça), preciso sempre usar produtos que não tenham uma fragância muito forte. Prefiro até os sem nenhuma. O da Sallve eu resumo como um cheiro "esquisitinho bom". Não é ruim, é fraquinho, mas imagino quem nem todo mundo vai gostar.

Pontos de atenção

Deixa resíduos. Nos primeiros usos eu achei o produto perfeito. Contudo, com o passar do tempo, notei que o bastão solta resíduos na embalagem e eles podem ficar aparentes em alguns pontos da pele.

É preciso tomar cuidado com regiões com cabelo e com a sobrancelha também, pois eles grudam. No cabelo fica parecendo uma sujeira com pontinhos brancos.

Promete controle da oleosidade por até 12h, mas não durou tanto comigo. Minha pele até fica mais sequinha por 2h, 3h — dependendo da temperatura ambiente. Mas 12h posso garantir que não durou.

Se a pele estiver com uma oleosidade mais intensa, ele demora mais para fazer efeito. Além disso, é preciso passar o bastão várias vezes no rosto até ele começar a secar. Por isso recomendo fazer aplicações dele espaçadas ao longo do dia para que a oleosidade não se acumule tanto e fique mais difícil de ser reduzida com uma aplicação.

O que mudou para mim?

É o tipo de produto que eu não sabia que precisava dele até começar a usá-lo. Agora ele não sai da minha rotina, mesmo tendo seus pontos de atenção, como deixar resíduos.

Costumo usar o bastão umas três vezes ao dia durante a semana: ao chegar no trabalho 8h (quando a oleosidade inicial começa a reaparecer), perto do horário do almoço (depois de 3h, 4h) e perto da 17h (4h, 5h depois da segunda passada).

Eu sempre uso a câmera do celular ou um espelho para passar e verificar se nenhuma marquinha branca residual ficou sobrando. Caso tenha ficado, eu tiro passando um papel ou um tecido bem de leve no local.

Quem pode gostar

Quem tem a pele mista, como a minha, e mais oleosa no geral. Ele não vai resolver tudo de vez, mas vai conseguir dar uma boa ajuda para disfarçar os efeitos do excesso de brilho e ainda manter a pele hidratada e mais sequinha.

O bastão da Sallve pode ser útil principalmente para aqueles momentos em que você não tem como lavar o rosto para dar aquela renovada na pele.

