HSBC divide operações em grande reestruturação e nomeia primeira mulher para diretoria financeira

Por Selena Li e Lawrence White e Sinead Cruise

HONG KONG/LONDRES (Reuters) - O HSBC fundiu algumas operações e dividiu sua presença geográfica em Leste e Oeste em uma ampla reestruturação sob o comando do novo presidente-executivo, Georges Elhedery, que também incluiu a nomeação da primeira mulher no comando da diretoria financeira do banco.

De acordo com a reformulação anunciada nesta terça-feira, o HSBC combinará alguns de seus negócios de banco comercial e de investimento. Também instalou uma nova estrutura de liderança, que "liberará todo o nosso potencial e impulsionará o sucesso no futuro", disse Elhedery em um memorando para a equipe.

Ele nomeou Pam Kaur, de 60 anos, ex-diretora de risco e conformidade do HSBC, como diretora financeira.

A reformulação ocorre no momento em que o HSBC, que emprega cerca de 214.000 pessoas em todo o mundo, tenta remover funções duplicadas e direcionar seu foco para a Ásia, em uma tentativa de reduzir custos e aumentar receitas conforme a queda das taxas de juros em todo o mundo prejudica as margens.

O grupo está dividindo suas operações em quatro linhas de negócios: Reino Unido, Hong Kong, banco corporativo e institucional e banco de patrimônio.

A instituição também está reorganizando sua configuração geográfica, reunindo a Ásia-Pacífico e o Oriente Médio sob a divisão dos Mercados Orientais, enquanto os Mercados Ocidentais compreenderão a Europa Continental, as Américas e seus negócios no Reino Unido, excluindo o banco de varejo.

Com a reformulação, Elhedery também tenta resolver um dos problemas mais difíceis do HSBC.

Seu banco comercial, que atende aos mais de 1,2 milhão de clientes empresariais do banco, de startups a grandes corporações, há muito tempo tem o potencial de turbinar os lucros se esses clientes puderem ser persuadidos a comprar mais produtos.

Os executivos dessa divisão, no entanto, têm procurado proteger seus clientes dos esforços de "cross-selling" da divisão de Global Banking do HSBC, segundo fontes do banco.

Ao combinar as duas divisões -- exceto em Hong Kong e no Reino Unido -- na nova divisão corporativa e institucional, Elhedery espera promover uma cooperação mais estreita e cumprir o recente foco declarado do credor de fazer "cross-selling" de mais produtos para clientes com foco internacional.

O HSBC não disse qual será a economia de custos projetada nem indicou quantos empregos serão afetados, mas apontou que mais detalhes poderão surgir quando o banco divulgar os resultados do terceiro trimestre em 29 de outubro.

Analistas disseram que, embora a reformulação tenha parecido abrangente, ela não abordou totalmente os desafios do banco em relação a como preservar os lucros enquanto as taxas de juros caem em todo o mundo.