Namorada de atleta de remo morto em acidente no PR: 'Não consigo acreditar'

A namorada do atleta Henry da Fontoura Guimarães, um dos nove mortos em um acidente em Guaratuba (PR), disse ainda não conseguir acreditar na morte do companheiro. Brenda Freitas, de 18 anos, também é atleta de remo e voltou para São Paulo antes porque passou mal.

O que aconteceu

"Eu ainda não consigo acreditar, mas tenho a sensação de que você vai voltar, voltar bem, com luz e com felicidade", escreveu. A jovem comentou que, mesmo sabendo que não adiantaria escrever, gostaria que dar um último beijo, abraço e até beliscar o namorado por uma última vez. Brenda viajou acompanhada da mãe na mesma van que levou os atletas de Pelotas a São Paulo para a disputa do Campeonato Brasileiro Interclubes de Remo.

Segundo Brenda, o namorado sempre foi um ser de "muita luz" e que espalhava alegria por onde passava. "Não podia ver ninguém quieto e já ia agitar", acrescentou.

Namorada disse que o atleta foi uma das pessoas mais fortes que ela conheceu na vida. Ela relembrou que Henry, seu primeiro namorado, sempre esteve ao seu lado nos momentos mais felizes e tristes, a apoiando independentemente da situação.

Pode parecer clichê e meio precoce, mas eu não me importo com isso. Antes de te conhecer, não acreditava em alma gêmea e nem de amor à primeira vista, mas depois que eu te vi, percebi que era diferente. Ele correu um pouquinho atrás de mim até eu ceder, e essa foi a melhor decisão da minha vida. Ele foi e sempre será o amor da minha vida, meu primeiro namorado.

Brenda Freitas, namorada de Henry

Acidente

O acidente envolvendo uma carreta e uma van deixou nove pessoas mortas na BR-376, em Guaratuba (PR). A informação é do Corpo de Bombeiros.

Motorista da van, seis atletas adolescentes, um atleta de 19 anos de remo e o treinador morreram. A equipe tinha participado do Campeonato Brasileiro de Remo em São Paulo e voltava para casa, em Pelotas (RS), após a disputa. As vítimas tinham entre 15 e 52 anos, segundo a PRF.

Van, que levava dez pessoas, foi arrastada para fora da pista por uma carreta, que tombou sobre ela em seguida. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu às 21h40 no km 665 sentido Santa Catarina da pista.

Um adolescente de 17 anos foi socorrido com vida da van. Ele foi encaminhado para o hospital com ferimentos leves para o Hospital São José, em Joinville, e recebeu alta na manhã desta segunda-feira (21).

O motorista da carreta também foi socorrido e recebeu alta nesta manhã. Ele tem 30 anos e transportava um contêiner, segundo a PRF. A Polícia Civil deve ouvi-lo nesta segunda-feira (21).

Parte das vítimas ficou presa às ferragens. Um guindaste içou a carreta e, após varredura, o Corpo de Bombeiros constatou que todos os outros nove ocupantes da van estavam mortos.

Suspeita é de que a carreta tenha perdido os freios. Segundo a PRF, um carro de passeio também foi atingido durante o acidente, mas o motorista não teve ferimentos.

Atletas que estavam no veículo eram do projeto Remar para o Futuro, do Centro Português de Pelotas. Em publicação nas redes sociais, o time afirmou que acabou em sexto lugar geral da competição, realizada na Raia Olímpica da USP. Ao todo, segundo a publicação, oito atletas e o técnico embarcaram para a capital paulista.

Equipe postou foto comemorando medalhas antes de acidente. Pouco antes do incidente, a equipe o vereador Jone Soares, de Pelotas, fizeram uma publicação. No post, eles contavam sobre as dificuldades que passaram até chegar na competição e comemoraram as sete medalhas ganhas.

A FAB (Força Aérea Brasileira) informou que realizará o transporte das urnas funerárias das vítimas do acidente. O translado será feito com a aeronave C-105 Amazonas e tem decolagem prevista para as 23h do Aeroporto Internacional de Curitiba, no Paraná (PR), com destino ao Aeroporto de Pelotas, no Rio Grande do Sul (RS). O pouso na cidade gaúcha está previsto para 0h30 de terça-feira (22).

Presidente e governador lamentam

O presidente Lula (PT) comunicou que soube das mortes e chamou o acidente de ''trágico''. ''Não há palavras que possam descrever a dor de perder um filho ou um neto. É irreparável. Meus sentimentos aos familiares e amigos das vítimas'', disse pelas redes sociais.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), também publicou uma nota de pesar. ''Eles estavam representando nosso Estado com muita honra e talento. Esses jovens eram exemplos de dedicação, superação e orgulho para todos nós'', escreveu pelo X.

Leite ainda disse ter acionado a Secretaria de Segurança Pública para oferecer apoio aos familiares. ''Minhas orações estão com as famílias e amigos. Que encontrem forças para enfrentar essa perda. O Rio Grande do Sul está de luto.''

Além disso, Prefeitura de Pelotas decretou luto oficial de sete dias. A informação foi confirmado ao UOL pelo Executivo municipal nesta segunda (21).

A UFPel (Universidade Federal de Pelotas), responsável pelo projeto ''Remar para o Futuro'', comentou o ocorrido. A Instituição disse que está acompanhando o caso de perto e presta apoio para esclarecer as circunstâncias do acidente.

A Universidade também decretou luto oficial de três dias. ''Neste momento de dor, a UFPel se solidariza com as famílias e amigos das vítimas'', afirmou.