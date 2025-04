PMI de serviços do Brasil sobe a 52,5 em março, mostra S&P; PMI composto avança a 52,6 pontos

O índice dos gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) sobre a atividade do setor de serviços do Brasil subiu para 52,5 pontos em março, após 50,6 em fevereiro, de acordo com dados divulgados pela S&P Global nesta quinta-feira, 3. O ritmo de crescimento foi sólido e o mais forte desde novembro do ano passado.

Os participantes da pesquisa identificaram as conquistas de novos negócios como a principal razão por trás do crescimento da atividade de serviços.

O mês de março registrou um aumento acentuado nas vendas, que foi o mais acelerado em quatro meses, segundo a S&P.

De acordo com as empresas entrevistadas, as condições de demanda melhoraram.

"Embora as empresas de serviços tenham se beneficiado de um aumento nas entradas de novos negócios durante o mês de março, elas destacaram muitos desafios em relação às perspectivas da atividade de serviços. Em especial, as empresas preveem que as pressões inflacionárias e os altos custos dos empréstimos irão limitar os ganhos econômicos nos próximos 12 meses", observa Pollyanna De Lima, diretora associada de Economia da S&P Global Market Intelligence. "No entanto, com as vendas aumentando pelo menos por enquanto, os provedores de serviços se mostraram dispostos a recrutar pessoal adicional em março", ressalta.

Ela aponta que o cenário à frente, porém, é preocupante em relação às pressões sobre os custos, que permanecem muito altas. "Esses aumentos nos encargos continuaram a ser repassados aos consumidores, o que poderia restringir futuras vendas e sustentar novos aumentos na taxa básica de juros", avalia.

PMI Composto

A S&P Global também reportou que o PMI composto, que mede a atividade dos setores industrial e de serviços conjuntamente, avançou de 51,2 pontos em fevereiro para 52,6 pontos em março. Segundo a instituição, as taxas de crescimento foram muito semelhantes em ambos os setores.

De acordo com a S&P, em relação a novos pedidos, as empresas de serviços registraram uma expansão mais forte do que os produtores de bens. Ao nível consolidado, as vendas aumentaram ao ritmo mais acelerado desde novembro de 2024. O emprego no setor privado continuou a aumentar em março, estendendo a sequência atual de criação de empregos para um ano e meio.

A S&P ainda pontua que a inflação de custos de insumos e de preços cobrados na atividade de serviços recuou, segundo as empresas do setor privado sinalizaram. Contudo, as taxas de aumento permaneceram historicamente elevadas, especialmente as de despesas de negócio.