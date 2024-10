Cidade italiana inaugura mostra fotográfica sobre Boca Juniors

GENOVA, 21 OUT (ANSA) - A cidade de Gênova, na Itália, inaugurou uma exposição fotográfica sobre o Boca Juniors, uma das mais tradicionais equipes de futebol do continente sul-americano.

O evento, que foi aberto no Palazzo Tursi, consiste em diversas imagens tiradas pela fotógrafa argentina Valentina Mella e tem curadoria de Daniela Mandriotti.

O objetivo da exposição é mostrar ao público a intensidade e a grande paixão que caracterizam a torcida da equipe xeneize, detentora de três Mundiais de Clubes e seis Copas Libertadores da América.

As imagens levam até a Itália a essência do dia a dia dos fãs, a vida no bairro La Boca, as populares festas dos torcedores e os rituais realizados antes de cada jogo.

"A exposição demonstra mais uma vez como, através do esporte, a história de uma cidade e de um país pode ser contada. Uma iniciativa que nos permite continuar a destacar o valor cultural do esporte em plena conformidade com as orientações em que baseamos o nosso projeto", disse Alessandra Bianchi, secretária de Esporte de Gênova.

A mostra recebeu o nome de "Boca mi buen amigo, una passione tutta xeneize", em alusão ao nome de um dos cânticos mais famosos da torcida do clube. O evento permanecerá aberto ao público até o dia 5 de novembro.

A capital da região da Ligúria e o Boca Juniors possuem uma ligação de quase 120 anos, pois a equipe argentina foi fundada em 1905 por imigrantes italianos que eram naturais de Gênova.

Genoa e Boca Juniors construíram uma sólida relação de amizade, tanto que frequentemente trocam mensagens através das redes sociais. Em jogos do rossoblù no estádio Luigi Ferraris, por exemplo, é muito comum ver bandeiras do clube de Buenos Aires no meio da torcida genovesa. (ANSA).

