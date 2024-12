Shopping da zona sul de SP deve ter novo posto da PF para emissão de passaportes

A Polícia Federal começou a testar nesta terça-feira, 10, um novo posto para emissão de passaportes no shopping Market Place, a Avenida das Nações Unidas, zona sul de São Paulo. De acordo com a polícia, foi aberta uma agenda teste, mas ainda não há data prevista para inauguração e liberação de agendamentos regulares para o local.

Segundo o shopping Market Place, o futuro novo posto de emissão de passaporte fica na alameda de serviços do shopping, no andar -1, e a previsão é de que ele funcione de segunda a sexta-feira, das 10 às 18 horas.

A expectativa do empreendimento é a de receber grande público para emitir passaporte e resolver demandas relacionadas ao documento. A região do shopping, próxima à Berrini, Vila Olímpia e Brooklin, é conhecida por ser um centro de negócios. Até então, o posto para passaporte mais próximo fica em Moema, no shopping Ibirapuera.

Veja os postos que já existem em São Paulo para emissão de passaporte:

Departamento de Polícia Federal - Superintendência Regional SP: Rua Hugo D’Antola, 95 - Lapa;

Shopping Eldorado: Avenida Rebouças, 3970 - Pinheiros;

Shopping Ibirapuera: Av. Ibirapuera, 3103 - Moema;

Shopping Mooca: Rua Cap. Pacheco e Chaves, 313 - Mooca;

Shopping West Plaza: Av. Francisco Matarazzo, s/n - Barra Funda;

Santana Parque: Rua Conselheiro Moreira de Barros, 2780 - Santana.

Assim que inaugurado o posto, ele ficará visível para agendamento no site da Polícia Federal, na aba "passaportes".