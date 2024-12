Caderno de Mangione cita assassinato: 'O que você faz? Elimina o CEO'

A polícia encontrou com Luigi Mangione, suspeito de ter assassinado o CEO da UnitedHealthCare, em Nova York, um caderno em que ele escreveu sobre o plano de matar o diretor-executivo de uma empresa. A informação foi publicada pelo jornal The New York Times nesta quarta-feira (11).

O que aconteceu

Mangione escreveu sobre cometer o assassinato durante uma conferência, disseram dois agentes de segurança. "O que você faz? Você elimina o CEO na convenção anual de contadores parasitas. É direcionado, preciso e não coloca inocentes em risco", diz um dos trechos do caderno.

O caderno também tinha escritos sobre Ted Kaczynski, conhecido como "Unabomber", um dos maiores serial killers dos EUA, segundo a CNN Internacional. Mangione seria um admirador do assassino.

Agentes encontraram também com o suspeito uma nota manuscrita em que ele assume a responsabilidade pela morte do CEO. A nota citava a existência do caderno.

Luigi Mangione teve a fiança negada. Ele foi preso em Altoona, Pensilvânia, e está resistindo à extradição para Nova York, de acordo com o New York Times.

As impressões digitais do acusado foram encontradas em uma garrafa de água e em uma barra de cereal encontradas na cena do crime. Segundo o jornal norte-americano, também foram encontradas impressões digitais em evidências balísticas no local.

Relembre o crime

Brian Thompson, CEO assassinado da UnitedHealth Group Imagem: Divulgação/UnitedHealth Group

No dia 4 de dezembro, Brian Thompson, 50, estava em frente ao Hilton, em Nova York, quando foi alvo de tiros. Ele faria uma apresentação em uma conferência de investidores, mas foi atingido pouco antes das 7h (9h, no horário de Brasília).

Policiais tentaram reanimar Thompson, mas morte foi confirmada no hospital. "Estamos profundamente tristes e chocados com o falecimento de nosso querido amigo e colega Brian Thompson, diretor-executivo da UnitedHealthcare", disse a empresa em comunicado.

Suspeita é de crime premeditado. O chefe dos detetives da Polícia de Nova York, Joseph Kenny, informou que o atirador chegou a pé cinco minutos antes de Thompson, que aparentemente caminhava sem seguranças em frente ao hotel. A esposa dele afirmou à TV NBC que o marido tinha recebido ameaças recentes.

Sistema de saúde nos Estados Unidos é baseado em planos privados. Os EUA são o único país desenvolvido que não tem cuidado universal de saúde. O serviço acaba sendo oferecido por empresas, que frequentemente recusam cobertura de cirurgias, medicamentos ou mesmo anestesia. Publicado em julho deste ano, um levantamento do Centro Nacional de Saúde dos EUA aponta que 25 milhões de americanos, sendo 2,8 milhões de crianças, não tinham acesso pleno à saúde em 2023.

UnitedHealth Group faturou 100 bilhões de dólares no terceiro trimestre de 2024. A UnitedHealthcare, administrada pela vítima, é um braço da companhia que administra produtos de saúde, como Medicare e Medicaid, para pessoas idosas e de baixa renda, financiados pelos orçamentos estatais.

Seguradora de saúde é a que mais nega pedidos de pacientes. Um levantamento publicado pela Forbes e pelo Boston Globe mostra que a UnitedHealthcare nega 32% dos pedidos de seus pacientes. A média nacional dos Estados Unidos é de 16%.