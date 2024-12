Equipe médica de Lula libera visita a familiares

A assessoria de imprensa da Presidência da República informou a jornalistas que a equipe médica do presidente Luiz Inácio Lula da Silva liberou a visita somente para familiares do político. Mais cedo, o cardiologista Roberto Kalil, ao chegar no Hospital Sírio-Libanês, onde Lula está internado, havia dito que as visitas não seriam permitidas durante a permanência na UTI.

De acordo com o último boletim médico, divulgado por volta das 12h desta quarta-feira, o chefe do Executivo está lúcido, orientado e conversando. Enquanto aguarda exames de rotina, Lula segue com o dreno para evitar novas secreções intracranianas, informou o documento.

O presidente foi transferido de Brasília para o Sírio-Libanês da capital paulista após ter uma hemorragia que ocorreu entre o cérebro e a dura-máter, uma das camadas que o protege, segundo informou a equipe médica do hospital durante coletiva de imprensa na manhã da última terça-feira, 10.

O sangramento é consequência do acidente doméstico que Lula sofreu em outubro.