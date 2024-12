Caso tem reviravolta após laudo mostrar que cena do crime foi modificada

Um laudo pericial fez com que a polícia mudasse a interpretação sobre um crime registrado como homicídio seguido de suicídio no Rio Grande do Norte.

O que aconteceu

Primeiros indícios da cena do crime mostravam que Wanessa Melo, 22, tinha atirado em Victor Hugo de Assis, 26, e cometido suicídio. O crime aconteceu em 9 de novembro na cidade de Touros, a cerca de 85 km de Natal. Wanessa foi achada morta e Victor foi socorrido com vida, mas morreu dias depois em um hospital, informou a Polícia Civil.

A proximidade entre arma do crime e o corpo da jovem fez a polícia acreditar que ela tinha sido a responsável pelos disparos. Um laudo do Instituto Técnico-científico de Polícia do RN, porém, desmentiu a versão.

Estado do corpo de Wanessa mostrou que ela morreu dias antes do namorado. Segundo o delegado Jaime Groff, o laudo sinalizou que a jovem estava com corpo no estado de decomposição "gasoso", fase que começa ao menos dois dias após a morte.

Cena do crime foi alterada, afirma a polícia. Com o resultado do laudo, a polícia trabalha para entender quem foi responsável por colocar a arma perto de Wanessa.

"É uma incompatibilidade. Como ela morreu primeiro e a arma está nas proximidades dela? Teria que estar nas proximidades do corpo dele", afirmou o delegado à TV Globo.

Histórico de ciúmes do homem também levantou alerta da polícia. Segundo o delegado, amigos contaram que eçe tinha um "sentimento de posse" em relação à jovem.

Pistola usada por Victor era de propriedade da mãe do suspeito. Até o momento, as investigações não indicam a presença de uma terceira pessoa no local do assassinato.

Centro de Valorização da Vida

Caso você esteja pensando em cometer suicídio, procure ajuda especializada como o CVV (Centro de Valorização da Vida) e os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.