Presidente da Conmebol diz que América do Sul fará história na Copa de 2030

O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, disse que Argentina, Paraguai e Uruguai, confirmados nesta quarta-feira (11) para receberem três jogos da Copa do Mundo de 2030, têm a "responsabilidade de fazer história".

"O Mundial volta para casa", declarou Domínguez, ao lembrar da primeira edição do torneio, disputada no Uruguai em 1930.

Em Assunção, na presença de autoridades políticas e do esporte de Argentina, Paraguai e Uruguai, o dirigente afirmou que a Fifa tomou "a decisão mais importante da história do futebol mundial".

Em 2030, na América do Sul, "vamos ter o que há de mais moderno, mais imponente e o que ninguém pode comprar: a história", destacou Domínguez.

A Copa do Mundo de 2030 será a primeira a ser disputada em três continentes, depois que o congresso da Fifa aprovou nesta quarta-feira a candidatura conjunta de Espanha Portugal e Marrocos, com os três jogos na América do Sul em homenagem ao centenário do torneio.

Os presidentes das federações de futebol dos três países sul-americanos escolhidos, Claudio Tapia (Argentina), Ignacio Alonso (Uruguai) e Robert Harrison (Paraguai), agradeceram a designação e a oportunidade de organizar três dos 104 jogos da Copa de 2030.

"A América do Sul teve o primeiro campeão do mundo [Uruguai] e tem a atual campeã, a Argentina", destacou Tapia.

Alonso, por sua vez, lembrou que o Uruguai "leva este esporte a cada canto do país há 130 anos" e rendeu homenagem aos pioneiros do futebol.

Os estádios que receberão os três jogos do Mundial de 2030 na América do Sul são o Monumental de Buenos Aires, o Centenário de Montevidéu (onde foi disputada a primeira final de Copa, em 1930) e um terceiro ainda não construído em Assunção, que a Conmebol promete inaugurar em 2028.

