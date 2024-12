Na UTI, Lula é autorizado a receber visitas apenas de familiares

O presidente Lula, 79, submetido ontem (10) a um procedimento cirúrgico no crânio, poderá receber visitas de familiares.

O que aconteceu

Médicos que acompanham Lula autorizaram o presidente a receber visitas de familiares. O médico Roberto Kalil disse que, neste momento, o presidente poderá receber parentes próximos, mas visitas de trabalho ainda não estão liberadas.

Janja o acompanha no hospital. A primeira-dama Rosângela Silva está ao lado de Lula desde que ele viajou de forma emergencial de Brasília a São Paulo para ser internado no Hospital Sírio-Libanês.

Assessoria da Presidência informou que uma suposta imagem de Lula com uma faixa na cabeça que circula na internet é falsa. A montagem tem sido repassada em grupos de internet. Até o momento, não há imagens oficiais do presidente após o procedimento cirúrgico.

Lula permanece com dreno

Boletim médico divulgado hoje informa que o presidente segue com dreno e aguarda novos exames. Lula continua "sob cuidados intensivos", mas seu quadro "evoluiu bem no pós-operatório imediato, sem intercorrências". Ele segue acompanhado por Kalil e Ana Helena Germoglio, médica da Presidência.

"Ele está bem, passou bem a noite", disse Kalil. Questionado se o presidente está de bom humor, o médico respondeu "sim, está". O quadro segue conforme o previsto pela equipe médica —a expectativa é de que ele fique 48 horas na UTI.

[Lula] está lúcido, orientado, conversando e passou a noite bem. O presidente permanece ainda com dreno enquanto aguarda novos exames de rotina.

Boletim médico

Sem sequelas, Lula permanecerá em observação na UTI pelas próximas horas. Ele está acompanhado da primeira-dama Rosângela Silva, a Janja. O UOL apurou que não há indicação da equipe médica para que ele receba visitas.

Novo boletim médico de Lula Imagem: Divulgação: Sírio Libanês

A cirurgia, chamada trepanação, consistiu em uma perfuração do crânio. Pelo orifício foram introduzidos drenos para conter um sangramento. "Não é uma abertura do crânio importante. Há uma cicatrização espontânea", explicou o médico Mauro Suzuki sobre o procedimento, que durou cerca de duas horas.

O sangramento decorreu do acidente doméstico sofrido pelo presidente no dia 19 de outubro. Na ocasião, ele bateu a nuca ao cair no banheiro do Palácio da Alvorada.

Lula deve montar um gabinete no Sírio assim que deixar a UTI. A expectativa é que o presidente despache desse gabinete até finalmente deixar o hospital e voltar a Brasília.

A previsão é que o presidente retorne à capital federal no começo semana que vem. "Tudo depende dessa evolução, um dia a mais ou um dia a menos, mas a previsão é que o presidente esteja em Brasília na semana que vem", afirmou ontem (10) Kalil.