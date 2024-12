Com queda da inflação na Argentina, população espera que pior já tenha passado

Por Horacio Fernando Soria e Miguel Lo Bianco

BUENOS AIRES (Reuters) - À medida que a alta taxa de inflação da Argentina recua, a população começa a acreditar que o pior de uma crise econômica aguda já passou e espera que a desaceleração dos aumentos de preços leve a uma recuperação do crescimento e da atividade estagnada.

O país sul-americano, que enfrenta uma dura política de austeridade do presidente libertário Javier Milei, deve registrar uma inflação em novembro em torno de 2,8%, pouco alterada em relação a outubro, mas uma grande queda em relação aos 25% registrados no final do ano passado.

A economia, atolada em recessão, tem levado mais tempo para ser reativada, mas alguns argentinos estão vendo a luz no fim do túnel.

"Minha sensação é de que já passamos pelo pior. Parece-me que a economia chegou ao fundo do poço há dois meses", disse o comerciante têxtil Aram Boyaciyan, acrescentando que os clientes das classes média e trabalhadora com empregos estáveis parecem estar "recuperando o poder de compra".

"Há seis meses, não sabíamos para onde estávamos indo, mas agora sabemos, e todos têm de se adaptar a essas regras", disse ele.

A Argentina, que está saindo de um período de grande crise econômica e ainda luta com reservas de moeda estrangeira muito baixas, controles de capital e 50% da população na pobreza, tem visto a inflação cair à medida que Milei reduziu os gastos do Estado para superar um déficit profundo.

A inflação acumulada em 12 meses está um pouco abaixo de 200% -- ainda muito alta -- mas caiu desde um pico próximo a 300% em abril e espera-se que termine o ano perto de 100%.

Isso ainda está pressionando muitos consumidores, especialmente no setor público, onde os cortes de gastos de Milei foram os mais difíceis.

"Não sei muito sobre a inflação, mas sei que quando recebo meu salário, ele acaba em alguns dias", disse a professora Aida Segot à Reuters. "Todo mês, ele costumava acabar no dia 20; agora, acaba no dia 12."

No entanto, depois de um ano no cargo, o apoio de Milei, um outsider político, continua robusto, com muitos argentinos ainda mais irritados com os políticos tradicionais que ele substituiu depois de anos de aumento de preços e distorções econômicas no país.

Muitos estão dispostos a dar tempo a Milei, especialmente devido ao seu relativo sucesso em relação à inflação.

"Acho que é importante entender que esse é o caminho. E embora alguns estejam tendo dificuldades, enquanto permanecermos nesse caminho, tudo ficará bem", disse a comerciante de Buenos Aires Dolores Sagasta.

"Precisamos lhe dar mais tempo; faz apenas um ano, e precisamos lhe dar mais tempo."