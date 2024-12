BNDES aprova R$ 200 milhões em financiamento a Libbs Farmacêutica

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou nesta quarta-feira, 11, ter aprovado um financiamento de R$ 200 milhões para a empresa Libbs Farmacêutica. Os recursos serão investidos na aquisição de máquinas, equipamentos e bens industrializados nacionais, com objetivo de expandir a capacidade produtiva da companhia.

O BNDES informou ainda já ter aprovado R$ 3,7 bilhões em financiamentos para a indústria farmacêutica de janeiro a novembro de 2024, montante 152% superior ao registrado em todo o ano de 2023, quando as aprovações totalizaram de R$ 1,5 bilhão.

"Com o apoio do BNDES, a indústria nacional está desenvolvendo novos medicamentos, associações farmacêuticas e vacinas, montando centros de pesquisa e desenvolvimento e adquirindo máquinas e equipamentos. De janeiro de 2023 até novembro de 2024, as aprovações de crédito do banco para o complexo industrial da saúde somaram R$ 5,7 bilhões, valor recorde da série histórica iniciada em 1995", revelou o presidente da instituição, Aloizio Mercadante, em nota distribuída à imprensa.

A Libbs inaugurou hoje a Planta Piloto Biotec e a operação da primeira Fábrica de Medicamentos de Alta Potência, para a produção de quimioterapias orais, em Embu das Artes, São Paulo.

"Com isso, a Libbs aumentará a capacidade produtiva para triplicar a receita bruta até 2032. A partir do aprimoramento da estrutura fabril, ela atenderá a demanda pelos fármacos produzidos com a otimização das linhas produtivas", informou o BNDES, em nota. "Entre os produtos estão os medicamentos de síntese química, biológicos para tratamento de diferentes tipos de câncer, além de insumos farmacêuticos ativos (IFAs) para uso próprio."