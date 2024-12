Criança leva mais de mil picadas de abelha e fica em estado grave em MS

Uma criança de 6 anos foi hospitalizada em estado grave após ser atacada por mais de mil abelhas, em Sidrolândia (MS), no começo de dezembro.

O que aconteceu

Criança foi picada por pelo menos 1.100 abelhas. O menino foi transferido do Hospital de Sidrolândia para o Hospital Regional, em Campo Grande, capital do estado. O ataque ocorreu em 1º de dezembro, mas o caso veio a público agora.

Menino passou cerca de uma semana intubado e precisou respirar com a ajuda de aparelhos. Ele teve que ser submetido a sessões de hemodiálise, mas apresentou melhora no quadro clínico e, nesta quarta-feira (11), foi retirado da ventilação mecânica e faz uso apenas de oxigênio para respirar. As informações são do médico Sandro Benites, do Centro de Informação e Assistência Toxicológica que atendeu a criança.

Célio Samuel, pai do menino, explicou que no momento do ataque o filho estava na companhia do padrasto, que também ficou ferido. "A cada dia ele está melhorando mais ainda e hoje já tirou o tudo, não está com tanto aparelho, um milagre que Deus fez", disse ao UOL.

Atendimento rápido foi essencial para salvar a vida do garoto, explicou Benites. "Mais de 100 picadas já pode ser letal em criança. Mais de 500 picadas já pode ser letal em adultos. Então essa criança, graças a um atendimento imediato, suporte avançado, nós conseguimos, apesar de mais de 1.100 picadas de abelhas, que ela sobrevivesse".

O UOL entrou em contato com a Secretaria de Saúde de Mato Grosso do Sul para pedir mais detalhes. Em nota, a pasta informou que "em respeito a todos os envolvidos, ao sigilo legal dos prontuários médicos e à Lei Geral de Proteção de Dados, o hospital não se pronuncia sobre casos específicos".