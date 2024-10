Lula faz campanha em Diadema para tentar reduzir prejuízo em base do PT

O presidente Lula (PT) participa na noite desta sexta-feira (18) de atos no ABC Paulista para fortalecer as campanhas dos dois únicos candidatos do partido que avançaram para o segundo turno na região.

O que aconteceu

Lula vai subir no palanque dos petistas José Filippi Júnior, em Diadema, e de Marcelo Oliveira, em Mauá. Ambos são candidatos à reeleição e os únicos postulantes da sigla que seguem na disputa pelas prefeituras do ABC Paulista — berço político de Lula e do PT.

Em Diadema, Filippi enfrenta disputa apertada. Ele avançou para o segundo turno com 45,09%, atrás de Taka Yamauchi (MDB), que conseguiu 47,39%. Pesquisa mostra os dois tecnicamente empatados, mas com Yamauchi numericamente à frente. Além disso, a cidade foi uma das mais atingidas pelo apagão que atingiu mais de 3 milhões de domicílios na última semana, o que pode ter afetado a popularidade do candidato à reeleição.

No evento, Lula elogiou o candidato, e disse que ele encarou um "desmonte" ao voltar a assumir a prefeitura. "Quase tudo que tem nessa cidade foi feito pelo Partido dos Trabalhadores", declarou. "Vocês sofreram na pele o que foram os 8 anos sem o Filippi e sem o PT governando essa cidade."

Lula voltou a fazer ataques ao ex-presidente Jair Bolsonaro. "No Brasil, parece que não tinha governo, tinha uma praga de gafanhoto que destruiu tudo o que a gente tinha feito. (...) Todo mundo sabe que ele não governava", disse o petista, sem citar nominalmente Bolsonaro.

Outras autoridades também estavam presentes. Entre elas, a primeira-dama, Janja Lula, os ministros Paulo Teixeira e Luiz Marinho, ex-prefeito de São Bernardo do Campo, o ex-ministro Zé Dirceu e os deputados federais pelo PT em São Paulo Jilmar Tatto, Vicentinho e Alfredinho.

Lula participa de comício em Diadema (SP) do candidato à reeleição Filippi Imagem: 18.out.2024-Bruno Luiz/UOL

A situação do candidato do PT em Mauá é um pouco mais confortável. Marcelo Oliveira foi para o tira-teima contra o ex-prefeito Atila Jacomussi (União) com dez pontos percentuais de vantagem. Além disso, o adversário teve a candidatura indeferida após a rejeição de prestações de contas de mandatos anteriores. Jacomussi contesta a decisão, e pode concorrer enquanto o processo não transitar em julgado, ou seja, se esgotarem todos os recursos.

Diadema e Mauá são últimos redutos do PT no ABC

Legenda lançou seis candidatos nas sete cidades da região no entorno da capital paulista e sofreu quatro derrotas. Em Santo André, Gilvan (PSDB) foi eleito em 1º turno, com Bete Siraque (PT) em 2º lugar, 45 pontos percentuais atrás do vencedor. Em São Bernardo do Campo, Luiz Fernando (PT) ficou em 3º e não avançou para o segundo turno. Em São Caetano do Sul e Ribeirão Pires, os candidatos do PL se elegeram em 1º turno, e os do PT tiveram menos de 10% das intenções de voto.

Na menor cidade da região, Rio Grande da Serra, o PT não lançou candidato próprio. O partido apoiou Maria da Penha (PSD), que terminou em terceiro lugar. O candidato do PSB, Akira Auriani (PSB), foi eleito em 1º turno.

Depois de duas eleições seguidas em que diminuiu, o PT cresceu nas disputas municipais deste ano. O partido venceu em 248 municípios e avançou para o segundo turno em 13. Em 2020, só conseguiu eleger 183 prefeitos. Entretanto, a legenda teve revezes importantes, como as derrotas em Teresina, Goiânia e em grandes cidades, como Campinas (SP) e Uberlândia (MG).

Lula fará tour com candidatos a prefeito apoiados por ele neste fim de semana, em busca de vitórias eleitorais em São Paulo. Além de Diadema e Mauá, o presidente estará neste sábado (18) em dois eventos de campanha com Guilherme Boulos (PSOL) na capital do estado. Antes de ir ao ABC, o presidente esteve em São Paulo, onde lançou um programa voltado ao empreendedorismo, em sintonia com as propostas de Boulos para este setor do eleitorado.

Após um primeiro turno com presença tímida nas disputas municipais, Lula iniciou um giro por campanhas. O presidente participou de evento com a candidata Natália Bonavides em Natal (RN), na quarta (16), e de um comício com Luiz Caetano (PT) em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, nesta quinta (17).