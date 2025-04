Argentina flexibiliza controles cambiais em importante mudança de política antes de acordo com FMI

Por Maximilian Heath e Anthony Esposito

BUENOS AIRES (Reuters) - O banco central da Argentina anunciou nesta sexta-feira que aliviará os controles do mercado de câmbio, permitindo que o peso oscile livremente dentro de uma faixa móvel entre 1.000 e 1.400 por dólar.

A medida derruba os rígidos controles de capital da Argentina, em vigor há quase seis anos. O peso fechou em 1.074 pesos por dólar nesta sexta-feira.

A Argentina também eliminará o chamado "grampo do dólar", que restringia o acesso à moeda estrangeira, acrescentou o banco central argentino em um comunicado.

"A partir de segunda-feira, poderemos acabar com as restrições cambiais, que foram impostas em 2019 e que limitam o funcionamento normal da economia", disse o ministro da Economia argentino, Luis Caputo, em uma coletiva de imprensa.

As medidas também eliminarão as restrições cambiais para pessoas físicas e permitirão a distribuição de lucros para acionistas estrangeiros a partir do ano fiscal que começa em 2025, de acordo com o banco central.

O anúncio veio antes de um esperado acordo de US$20 bilhões com o Fundo Monetário Internacional (FMI).

Caputo disse que o acordo com o FMI terá um desembolso inicial de US$12 bilhões e será usado para recapitalizar o banco central da Argentina.

O novo cenário cambial permitirá que os investimentos comecem a chegar, o que "gerará a consolidação do crescimento que já estamos vendo", disse Caputo.