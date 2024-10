Alívio no calor: piscina de mil litros está por R$ 200; veja avaliações

Nos dias quentes, nada melhor do que se divertir com a família em uma atividade refrescante. Pensando nisso, o Guia de Compras UOL encontrou uma piscina retangular, da Mor, que promete ser fácil de montar, proporcionando diversão nos dias de calor.

Segundo a Mor, essa piscina é composta por uma lona reforçada e uma estrutura firme para segurança de todos. Descubra mais informações sobre esse produto e as opiniões de quem o comprou:

O que diz a Mor sobre a piscina?

É leve e resistente, de acordo com o fabricante;

Estrutura com lona em PVC reforçada com laminado duplo;

Possui trama de poliéster entre as lâminas para maior resistência;

Acompanha válvula de deságue, filtro e kit para reparo.

Modelo retangular;

Disponível em diferentes tamanhos, que variam de preço.

O que diz quem comprou?

Com 11 mil avaliações na Amazon, essa piscina tem uma nota média de 4,6 estrelas (máximo de cinco). Nos comentários avaliativos, alguns consumidores elogiaram o tamanho e qualidade da piscina.

Excelente tamanho para um quintal pequeno. Diversão garantida aos pequenos (e aos adultos também!). Camila

Achei que era menor, mas cabe um adulto deitado. bom divertimento pra criançada e prático pra quem tem pouco espaço. Eduardo Lopes

Tamanho bom, comprei para minha filha de 8 anos usar com a irmã de 3 anos. Coube as duas, eu e meu esposo e ainda sobrou espaço. Ela é de ótima qualidade também. Thais braga

O material da piscina é bom e é bem prática de arma-la já que é somente o material em lona. Aqui usamos a piscina com 4 pessoas dentro dela, 2 adultos e 2 crianças e ainda fica espaçosa. Cristirlei

Pontos de atenção

Em contrapartida, outros consumidores ficaram insatisfeitos com a qualidade do material e as estruturas de ferro que sustentam a piscina. Veja os comentários:

Material bem frágil os pezinhos e estruturas não suportam ela cheia recomendo usar apenas 60% a 70% da capacidade. José Henrique

O produto é bom, a qualidade do vinil da piscina é boa, porém a qualidade do ferro de sustentação é péssima. A piscina ficou montada por 15 dias e o ferro dobrou, impossibilitando a utilização da piscina. O prazo de troca do produto foi de 11 dias desde o momento da entrega, impossibilitando a reclamação para troca do produto, desperdiçando o meu dinheiro. O fato inviabilizou o uso do presente de natal da minha filha de 4 anos. Rafael Souza

Tamanho grande. Lona boa. Estrutura metálica frágil e de difícil encaixe, fácil de empenar, só fica firme depois de cheia de água. Érica

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.