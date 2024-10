Ações de tecnologia impulsionam Nasdaq e S&P 500; Netflix sobe

Por Lisa Pauline Mattackal e Purvi Agarwal

(Reuters) - O S&P 500 e o Nasdaq subiam nesta sexta-feira impulsionados por ganhos em ações de tecnologia, enquanto a Netflix avançava após superar as estimativas de crescimento de assinantes.

As ações da Netflix saltavam 9,8%, atingindo um pico recorde, depois que a gigante do streaming superou as estimativas de Wall Street para o aumento de assinantes e disse que esperava um crescimento contínuo até o final do ano.

Os ganhos da Netflix elevavam o índice de serviços de comunicação ao topo dos 11 setores do S&P 500, com um aumento de 1,3%.

Energia e bens de consumo estavam entre os maiores perdedores, pressionados pelas quedas da SLB e da Procter & Gamble, que caíam 2,4% e 0,8%, respectivamente, após seus resultados.

A maior parte das chamadas Sete Magníficas, ações que impulsionaram grande parte da alta de Wall Street este ano, subiam, com a Apple ganhando 1,2%, depois que dados mostraram um salto nas vendas de novos iPhone na China, impulsionando o setor de tecnologia para uma alta de 0,7%.

O peso-pesado do setor de chips Nvidia subia 1%, ampliando os ganhos de quinta-feira, depois que o BofA Global Research elevou seu preço-alvo para as ações.

O Dow Jones caía 0,25%, para 43.132,38 pontos, enquanto o S&P 500 ganhava 0,21%, a 5.853,88 pontos, e o Nasdaq Composite tinha alta de 0,58%, para 18.480,79 pontos.

O Dow era pressionado pela American Express, que perdia 4,4% depois que sua receita trimestral ficara abaixo das estimativas.