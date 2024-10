Enel mantém plano de emergência após previsão de novos temporais em SP

A Enel anunciou nesta quinta-feira (17) que manterá o plano de emergência de atendimento da concessionária de energia após a previsão de novos temporais para São Paulo e a região metropolitana nos próximos dias.

O que aconteceu

Companhia informou que continuará com a manutenção adicional de equipes, com cerca de 2.400 funcionários. Os trabalhadores serão responsáveis por atender possíveis ocorrências de fornecimento de energia nos 24 municípios onde a concessionária atua.

Enel disse que reforçará os canais de atendimento aos clientes, incluindo call center. A empresa também declarou que irá disponibilizar 500 geradores, 40 deles de grande porte, para o funcionamento de serviços essenciais, como hospitais.

Como registrar a falta ou problemas com a energia?

A concessionária explicou que a melhor forma para o registro em situações de contingência são os canais digitais. Entre as possibilidades estão:

Site: www.enel.com.br;

www.enel.com.br; No aplicativo Enel (disponível para os sistemas iOS e Android); e

(disponível para os sistemas iOS e Android); e WhatsApp: (21) 99601-9608.

São Paulo deve receber até 200 mm de chuva no fim de semana

A Defesa Civil emitiu alerta para chuvas de até 200 mm no próximo fim de semana no estado de São Paulo. A região metropolitana da capital paulista, já atingida por uma tempestade na semana passada, deve receber cerca de 95 mm.

Previsão mostra que estado deve ser atingido por rajadas de vento de até 60 km/h. Há expectativa de pancadas de chuva forte e condições para temporais com raios e ventania em todas as regiões do estado. As rajadas poderão ser sentidas já a partir de sexta-feira (18).

Algumas regiões do interior paulista, Baixada Santista, litoral norte e Vale do Paraíba devem receber o maior volume de chuva.

Região Metropolitana: 95 mm

Vale do Ribeira e Itapeva: 60 mm

Presidente Prudente: 90 mm

Baixada Santista e Vale do Paraíba: 100 mm

Litoral Norte: 150 mm

Araçatuba, Bauru, Campinas, Franca, Barretos, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Sorocaba, Serra da Mantiqueira: 200 mm

Dados do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da Prefeitura de SP mostram que outubro registrou até o momento 25,1 mm de chuva. O número corresponde a 22,3% dos 112,7mm esperados para o mês. Cada milímetro de chuva significa um litro de água por metro quadrado.

Apagão afetou 3,1 milhões após chuva

Número real de pessoas afetadas pelo apagão foi de 3,1 milhões na capital e na região metropolitana. O presidente da Enel, Guilherme Lencastre, diz que a empresa trabalhava com o número de 2,1 milhões porque algumas residências tiveram a energia restabelecida em até quatro horas após o apagão após a chuva do dia 11. "Isso aconteceu porque a gente tem tecnologia na rede, capaz de remanejar o fluxo de energia e fazer esse restabelecimento de maneira automática e, algumas vezes, remota".

A Enel diz que trechos inteiros da rede foram danificados.Segundo a distribuidora, será preciso reconstruir, trocar postes, transformadores e outros equipamentos.

Distribuidora deixou de investir R$ 602 milhões previstos para São Paulo. Segundo reportagem publicada pela Folha de S.Paulo, nesta segunda (14), uma vistoria realizada pelo Ministério Público mostra que a Enel deixou de investir em sua infraestrutura, conforme previsto em planejamento.

Alertas de segurança

A empresa alertou os clientes para ocorrências durante tempestades. Entre elas, indicou que as pessoas não se aproximem de cabos partidos na rua; e não encostem em objetos metálicos, como semáforos, postes de iluminação pública, pontos de ônibus, portões e grades.

Também é indicado que a população retire os equipamentos da tomada e deixe-os fora do alcance da água. As sugestões ainda incluem a busca por abrigo, longe de estruturas suscetíveis a danos, como postes, árvores ou fiações elétricas, durante ventania.

Não é recomendado ficar em áreas arborizadas e abertas em razão da queda de árvores e risco de raios.