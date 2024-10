Por que o horário de verão não vai voltar em 2024?

Do UOL, em São Paulo

O horário de verão não será retomado neste ano. O governo federal anunciou nesta quarta-feira (16) que vai avaliar a possibilidade de adoção para 2025 nos próximos meses.

O que aconteceu

A decisão foi tomada durante reunião que avaliou os impactos econômicos e energéticos da medida. De acordo com o governo, o benefício econômico da mudança de horário não justifica a sua adoção, sendo mantido o horário convencional em todo o país.

O ministro havia dito anteriormente que a medida só seria adotada se fosse "estritamente necessária". Segundo Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, houve zelo e cuidado ao fazer esse debate.

Especialistas se reuniram dez vezes nos últimos 45 dias para tratar do assunto. "Chegamos à conclusão de que não há necessidade para este verão. Temos a segurança energética assegurada. É o início de um processo de restabelecimento, ainda que muito modesto, de nossa condição hídrica", afirmou, apontando que ainda vai ser avaliada a possibilidade de adoção em 2025.

É importante que ele [horário de verão] seja sempre considerado, ele não pode ser fruto de uma avaliação apenas dogmática ou de cunho político. É uma política que tem reflexos tanto positivos quanto negativos no setor elétrico e na economia, portanto, deve sempre estar na mesa para uma avaliação precisa do governo federal.

Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia

Horário de verão divide brasileiros

Segundo a pesquisa Datafolha, 47% se dizem favoráveis ao retorno do horário de verão. Outros 47% são contrários à mudança no relógio, enquanto 6% se mostraram indiferentes. O levantamento foi feito entre os dias 7 e 8 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

A volta do horário de verão enfrentava barreiras contrárias de alguns setores. O setor aéreo alegou ter passagens vendidas e que a mudança de horários deveria ser alinhada com antecedência. O governo precisa conceder 20 dias para a adaptação do setor à mudança.

O horário de verão foi adotado pela primeira vez no Brasil, em 1931, na gestão do presidente Getúlio Vargas por meio de decreto em todo o território nacional. No entanto, não foi constante, e acabou sendo revogado e adotado novamente em anos seguintes.

Durante o mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em 2019, o horário de verão foi extinto. A medida, que adianta relógios em uma hora, era adotada anualmente em regiões do Brasil para diminuir o consumo de luz.

Por que a mudança foi discutida? O Brasil enfrenta a pior seca de sua história desde que se há registro pelo Cemadem (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais).

O que mudaria se mudança fosse aprovada?