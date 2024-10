Não me importo se Lula, Bolsonaro ou Zema me apoiar, diz Noman em BH

O prefeito de Belo Horizonte e candidato à reeleição, Fuad Noman (PSD), afirmou que pretende manter sua campanha longe da polarização política, assim como fez no primeiro turno da eleição municipal. Ele participou, nesta terça-feira (15), de sabatina promovida pelo UOL e pelo jornal Folha de S.Paulo.

O que aconteceu

Noman disse que conversa com todos os segmentos e que deve prosseguir no segundo turno como um candidato "sem padrinhos políticos". "Desde o primeiro momento, eu me posicionei como um candidato sem padrinhos políticos. Os meus padrinhos são os trabalhos que eu fiz, é a minha história. No primeiro turno, eu fiz uma campanha muito alinhada com esse princípio e eu não vou mudar", afirmou.

Neste momento, é razoável que as forças se unam, mas eu continuo dizendo que o meu partido é Belo Horizonte. Meu partido é quem quer me apoiar e quem quer apoiar a cidade. Para mim, não importa se é o presidente Lula (PT), se é o [ex-] presidente Bolsonaro (PL), se é o governador [de Minas Gerais] Romeu Zema (Novo). Para mim, importam as pessoas que querem apoiar Belo Horizonte

Fuad Noman (PSD), em sabatina UOL/Folha

Apesar de ter como adversário um candidato de direita —Bruno Engler (PL)— Fuad Noman afirmou que um possível apoio do presidente Lula (PT) "não faria sentido" neste momento. "Ele participou da campanha do correligionário dele, Rogério Correia (PT), e não deve participar da minha. Não faz sentido o presidente vir aqui agora fazer parte da minha campanha. Então, eu não entendo o presidente como um membro atuante da minha campanha. Posso agradecer muito pelos recursos que ele tem mandado para Belo Horizonte, isso é fundamental, uma coisa importante, mas apoio político eu não vi ainda do presidente e nem busquei ou pedi", disse.

Noman disse que optou por não participar do debate promovido pela rede Band Minas, nesta segunda-feira (14), para não ter de abrir mão de compromissos da prefeitura. Com a ausência, o programa foi transformado em uma entrevista de 45 minutos com Engler.

Eu não estou debatendo com o candidato [Bruno Engler] porque nós temos debates em Belo Horizonte segunda, terça, quarta, quinta e sábado. Você não vai para um debate sem se preparar. Eu estou aqui na prefeitura, neste momento, trabalhando. Eu tenho uma agenda de prefeito importante, eu tenho de me preparar, e a prefeitura não para

Propostas para BH

O prefeito prometeu, caso reeleito, seguir com o projeto de implementação de câmeras nos uniformes da GCM (Guarda Civil Metropolitana). Ainda na área de segurança, disse que deve ampliar, em parceria com a Polícia Militar, o número de câmeras de monitoramento das ruas da capital mineira.

Noman afirmou que os congestionamentos e o atraso no transporte público têm sido provocados pelo grande número de interdições realizadas para obras. Quando prontas, elas devem reduzir em até 20% o tempo de circulação na cidade, disse. Na mesma área, destacou as condições dos ônibus, acrescentando que Belo Horizonte tem a frota "mais jovem do país", graças à sua política de tolerância zero. "Fui o primeiro prefeito a enfrentar as empresas de ônibus no município", disse.

Ao falar sobre os projetos para a área de saúde, o prefeito prometeu reduzir, mas não zerar, a fila para cirurgias eletivas. A ideia seria realizar parcerias com hospitais privados.

A sabatina foi conduzida pela jornalista Raquel Landim, com participação dos repórteres Wanderley Preite Sobrinho, do UOL, e Ranier Bragon, da Folha. Na próxima sexta-feira (18), o entrevistado será o deputado estadual Bruno Engler (PL), também às 15h.

A disputa em BH

Fuad Noman chegou ao segundo turno das eleições em Belo Horizonte com 26,54% (336.442) dos votos válidos. O atual prefeito e candidato à reeleição ficou atrás de Bruno Engler (PL), que teve 34,38% (435.853) dos votos.

Na primeira pesquisa Datafolha com as intenções de voto para o segundo turno, divulgada na semana passada, Noman aparece com 48%. Até o momento, o prefeito está à frente de Engler, que tem 41%. A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Economista, Fuad Noman foi secretário-executivo da Casa Civil da Presidência da República no governo Fernando Henrique Cardoso e consultor do FMI (Fundo Monetário Internacional). No governo de Minas Gerais, foi secretário da Fazenda e de Transporte, sendo eleito vice para o segundo mandato do ex-prefeito Alexandre Kalil (PSD).

Em junho, o atual prefeito de Belo Horizonte abriu o primeiro ciclo de sabatinas do UOL e da Folha de S.Paulo. Na ocasião, o candidato do PL, Bruno Engler também foi convidado, mas cancelou sua participação. No total, a série de entrevistas ouviu os principais candidatos a prefeituras de 18 cidades do país.

Sabatinas do segundo turno

Além de Belo Horizonte, fazem parte da nova série de sabatinas promovidas pelo UOL e pelo jornal Folha de S.Paulo outras quatro capitais. Até o segundo turno, serão entrevistados os candidatos que disputam as prefeituras de Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre e São Paulo.

Nesta quarta-feira, às 9h, será a vez do candidato do PSD à Prefeitura de Curitiba, Eduardo Pimentel. As sabatinas são sempre ao vivo, com transmissão pela Internet, nos sites e nos perfis das redes sociais do UOL e da Folha.

O segundo turno das eleições municipais ocorre em 27 de outubro. Ele será realizado em 51 municípios do país, sendo 15 capitais.