Renda de Meloni cresce mais de 50% em um ano

ROMA, 15 OUT (ANSA) - A renda da premiê da Itália, Giorgia Meloni, cresceu mais de 50% em um ano, chegando a 459.460 euros, o equivalente hoje a R$ 2,8 milhões.

A informação está na documentação patrimonial de parlamentares publicada nos sites da Câmara dos Deputados e do Senado e relativa a 2023 - além de primeira-ministra, Meloni também é deputada.

No ano anterior, quando se tornou a primeira mulher a governar a Itália, a premiê havia declarado uma renda de 293.531 euros (R$ 1,8 milhão em valores correntes); em 2021, essa cifra era de 160.706 euros (R$ 980 mil).

Além do salário como parlamentar, a premiê faturou com as vendas de seus dois livros: "Io sono Giorgia" ("Eu sou Giorgia"), publicado em 2021, e "La versione di Giorgia" ("A versão de Giorgia"), de 2023.

A declaração de renda não discrimina o valor obtido com cada fonte de entrada, mas o salário de deputada gira em torno de 100 mil euros (R$ 610 mil) por ano. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.