Futuros recuam antes de anúncio de tarifas por Trump

(Reuters) - Os futuros dos principais índices de Wall Street recuavam nesta quarta-feira, com os investidores à espera dos detalhes dos planos tarifários do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que devem abalar o comércio global.

Os índices têm oscilado entre ganhos e perdas nos últimos dias, com os investidores preferindo manter ativos mais seguros, como ouro e títulos governamentais, em vez de ações, enquanto especulam sobre o escopo das tarifas e seu impacto sobre a economia global, lucros corporativos e inflação.

Os detalhes dos planos tarifários do "Dia da Libertação" de Trump ainda estavam sendo formulados antes da cerimônia de anúncio na Casa Branca, marcada para as 17h (horário de Brasília).

Trump tem dito que seus planos de tarifas recíprocas são uma medida para igualar as taxas cobradas por outros países. Mas o formato das tarifas não estava claro em meio a relatos de que Trump estava considerando uma tarifa universal de 20%.

"Talvez a questão mais importante seja se esse anúncio fará a balança pender para uma recessão global", disse Oliver Blackbourn, gerente de portfólio da Janus Henderson Investors.

"Embora acreditemos que isso seja improvável no momento, é importante reconhecer que ações dos EUA estão relativamente caras, o que pode torná-las mais vulneráveis a qualquer surpresa negativa."

O futuro do S&P 500 caía 0,59%, enquanto o contrato futuro do Nasdaq 100 tinha queda de 0,72%, e o futuro do Dow Jones recuava 0,48%.

Os índices de Wall Street têm sofrido forte pressão neste ano, com o S&P 500 e o Nasdaq caindo 10% em relação a suas máximas recordes no mês passado e confirmando uma correção.

O S&P 500 recuou 4,6% no primeiro trimestre, sua maior queda trimestral desde julho de 2022.

(Por Sruthi Shankar em Bengaluru)